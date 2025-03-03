¡Ú¥·¥§¥Õ¤¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¶µ¤ï¤Ã¤¿¡Û¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¥ß¥Í¥¹¥È¥íー¥Í¡×ºî¤í¤¦¡ª¼å²Ð¤Ç40Ê¬¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤ÇÍ¥¾¡¤Ê¤Î♡
¥È¥Þ¥È¥Ùー¥¹¤Ç¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹ー¥×¤È¸À¤¨¤Ð¡Ö¥ß¥Í¥¹¥È¥íー¥Í¡×¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î²ÈÄí¤Çºî¤é¤ì¤ë¥¹ー¥×¤Ç¡¢»È¤¦ÌîºÚ¤Ë·è¤Þ¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô¤ÎÌîºÚ¡¢Æ¦¡¢¥·¥çー¥È¥Ñ¥¹¥¿¤Ê¤É¤ò¼Ñ¹þ¤ó¤Çºî¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£YouTube¤ÎÎÁÍý·Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¿¹¥·¥§¥Õ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¶µ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¥ß¥Í¥¹¥È¥íー¥Í¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÆñ¤·¤¤¹©Äø¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Û¤Ü¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤ÇOK¡£Åß¤Ï¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹ー¥×¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¢ö
¤È¤í¤Ã♡¤Ý¤Ã¤Æ¤ê¤È¤·¤¿°û¤ß¿´ÃÏ¢ö¡Ú¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¶µ¤ï¤Ã¤¿¡É¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Î¥Ý¥¿ー¥¸¥å¡É¡Ûºî¤í¤¦¡ª¥³¥¯¤Þ¤í～
¿¹¥·¥§¥Õ¤ÎX(µìTwitter)¤¬¤³¤Á¤é¡ª
¿¹¥·¥§¥Õ¤¬¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¶µ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¥ß¥Í¥¹¥È¥íー¥Í¡×¤Îºî¤êÊý¤ò¡¢¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤ÇX(µìTwitter)¤Ë¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥Ùー¥³¥ó¤ÈºÙ¤«¤¯ÀÚ¤Ã¤¿ÌîºÚ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¢ö
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¼Ô¤Î¿¹¥·¥§¥Õ¤Ï¡¢ÎÁÍý¿ÍÎò15Ç¯¤Î·ÐÎò¡£ÍÎ¿©¡¢ÏÂ¿©¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ÇÏÓ¤òËá¤¡¢ÎÁÍýÄ¹¤âÌ³¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£YouTube¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄí¤Ë¤¢¤ë¿©ºà¤äÆþ¼ê¤·¤ä¤¹¤¤¿©ºà¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯ºî¤ì¤ëÎÁÍý¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡Ö¥ß¥Í¥¹¥È¥íー¥Í¡×¤Ï¡¢²¦Æ»¤Êºî¤êÊý¡£¤¿¤À¤·¼Ñ¹þ¤àÁ°¤Ë¡¢¸üÀÚ¤ê¥Ùー¥³¥ó¤Ë¾Æ¤¿§¤òÉÕ¤±¤ë¡¢¹áÌ£ÌîºÚ¤òßÖ¤á¤ÆÇò¥ï¥¤¥ó¤ÇÉ÷Ì£¤òÉÕ¤±¤ë¡¢¤Ê¤É¤Î¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Ò¤È¼ê´Ö¤¬¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÀ¸¤à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Åß¤Ï¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹ー¥×¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¢ö
¼å²Ð¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¼Ñ¹þ¤à¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¢ö¡Ö¥ß¥Í¥¹¥È¥íー¥Í¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª
¡ÚºàÎÁ¡Û(4～5¿ÍÊ¬)
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡Ä1¸Ä
¤Ë¤ó¤¸¤ó¡Ä1/2ËÜ
¶Ì¤Í¤®¡Ä1/2¸Ä
¥¥ã¥Ù¥Ä¡Ä1/4¸Ä
¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Óー¥ó¥º(¿å¼Ñ¤Þ¤¿¤Ï¾ø¤·Æ¦)¡Ä100g
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ä1¤«¤±
¸üÀÚ¤ê¥Ùー¥³¥ó¡Ä150g
Çò¥ï¥¤¥ó¡ÄÂç¤µ¤¸2¡¡¢¨¤Ê¤¯¤Æ¤â²Ä
¿å¡Ä800ml
¥«¥Ã¥È¥È¥Þ¥È´Ì¡Ä200g(1/2´Ì)
¥³¥ó¥½¥á(ðùÎ³)¡ÄÂç¤µ¤¸1
¥íー¥ê¥¨¡Ä1Ëç¡¡¢¨¤Ê¤¯¤Æ¤â²Ä
±ö¡Ä¾¯¡¹
¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡ÄÅ¬ÎÌ
¥Ñ¥»¥ê¤ÎÍÕ¡ÄÅ¬ÎÌ¡¡¢¨º£²ó¤Ï´¥Áç¥Ñ¥»¥ê¤ÇÂåÍÑ
¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¡ÄÂç¤µ¤¸2¡ÜÅ¬ÎÌ
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò1cm³Ñ¤Î¤µ¤¤¤ÎÌÜÀÚ¤ê¤Ë¡¢¶Ì¤Í¤®¤ò1cm³Ñ¤Ë¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¤¶¤¯ÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥Ùー¥³¥ó¤ò1cm¸ü¤µ¤ËÀÚ¤Ã¤Æ2cm³ÑÄøÅÙ¤ËÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¶Ì¤Í¤®¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¹Å¤¤ÉôÊ¬¤ÏÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¡¢¥Ùー¥³¥ó¤ÏÂç¤¤á¤ËÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2. ¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë(Âç¤µ¤¸2)¤ò°ú¤¤¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¥Ùー¥³¥ó¤ÈÈé¤òÇí¤¤¤¿¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥Ùー¥³¥ó¤Ë¾Æ¤¿§¤òÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é5Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¯¤È¡¢¥Ùー¥³¥ó¤Ë¾Æ¤¿§¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾Æ¤±¤¿¤é¡¢¥¹ー¥×¤ò¼Ñ¤ëÆé¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
3. 2¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¶Ì¤Í¤®¤òÆþ¤ì¤Æ±ö¤ò¿¶¤ê¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤Þ¤¹¡£Çò¥ï¥¤¥ó¤ò²Ã¤¨¡¢¿åÊ¬¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤Þ¤¹¡£
ÌîºÚ¤ò6Ê¬¤Û¤ÉßÖ¤á¤ë¤È¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ËÃÝ¶ú¤ò»É¤»¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£Çò¥ï¥¤¥ó¤ò²Ã¤¨¤Æ2Ê¬¤Û¤ÉßÖ¤á¡¢¿åÊ¬¤òÈô¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Ò¤È¼ê´Ö¤Ç¡¢ÌîºÚ¤ËÇò¥ï¥¤¥ó¤ÎÉ÷Ì£¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
ßÖ¤á½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢Æé¤Ë°Ü¤·¤Þ¤¹¡£
4. ¤Ùー¥³¥ó¤ÈÌîºÚ¤òÆþ¤ì¤¿Æé¤Ë¿å¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Óー¥ó¥º¡¢¥«¥Ã¥È¥È¥Þ¥È¡¢¥íー¥ê¥¨¡¢¥³¥ó¥½¥á¤ò²Ã¤¨¡¢¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ç20Ê¬¼Ñ¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥Ù¥Ä°Ê³°¤Î¶ñ¤È¿å¡¢¥«¥Ã¥È¥È¥Þ¥È¡¢¥³¥ó¥½¥á¡¢¥íー¥ê¥¨¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢Ãæ²Ð¤Ç10Ê¬¤Û¤É²ÃÇ®¤·¤Æ¼ÑÎ©¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¨Æ¤¹¤ë¤È¥¢¥¯¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢¼è¤ê½ü¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¡¢¼å²Ð¤Ç20Ê¬¼Ñ¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¤Ï²¿¤â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Â¾¤ÎÎÁÍý¤Ë¼ê¤ò²ó¤»¤Þ¤¹¤è¡£
5. ¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò²Ã¤¨¤Æ¼å²Ð¤Ç¤µ¤é¤Ë20Ê¬¼Ñ¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
20Ê¬¼Ñ¹þ¤ó¤À¥¹ー¥×¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¼å²Ð¤Ç20Ê¬¼Ñ¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î20Ê¬´Ö¤â¡¢ÆÃ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¢ö
¹ç·×40Ê¬¼Ñ¹þ¤ó¤À¥¹ー¥×¤¬¡¢¤³¤Á¤é¡£¥¥ã¥Ù¥Ä¤â¤È¤í¤È¤í¤Ë¼Ñ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¢öÌ£¸«¤·¤Æ¤ª¹¥¤ß¤Ç±ö¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥½¥á¤Î±öÌ£¤Ç½½Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢±ö¤Ï²Ã¤¨¤º»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¡£
´ï¤ËÃí¤®¡¢¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤òÅ¬ÎÌ²ó¤·¤«¤±¡¢¹õ¤³¤·¤ç¤¦¤È¥Ñ¥»¥ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥½¥á¤Î»ÝÌ£¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î´ÅÌ£¡õ¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¢ö
¿¹¥·¥§¥Õ¤Î¡Ö¥ß¥Í¥¹¥È¥íー¥Í¡×¤¬¡¢´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¢ö¤´¤í¤Ã¤È¤·¤¿¥Ùー¥³¥ó¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌîºÚ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡ª
¡Ö¥ß¥Í¥¹¥È¥íー¥Í¡×¤Ï¡¢¥È¥Þ¥È¥¹ー¥×¤Ã¤Ý¤¤¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿É®¼Ô¡£¤Ç¤â¡¢¿¹¥·¥§¥Õ¤Î¥ì¥·¥Ô¤Çºî¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥½¥á¥¹ー¥×¤È¥È¥Þ¥È¥¹ー¥×¤ÎÃæ´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢È¾Æ©ÌÀ¤Ê¥¹ー¥×¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹ー¥×¤Ï¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¡ª³ÑÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¾®¤µ¤¤ÌîºÚ¤ÈÂç¤¤¯ÀÚ¤Ã¤¿¥Ùー¥³¥ó¤¬¡¢¥¹¥×ー¥ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤¹¤¯¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÌîºÚ¤¬¤¯¤Ã¤¿¤ê¤È¼Ñ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤ä¤ï¤é¤«¤¤¢öÆÃ¤Ë¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤È¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Óー¥ó¥º¤Ï¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤Û¤í¤Ã¤ÈÊø¤ì¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥Ù¥Ä¤â¤È¤í¤È¤í¤Ë¼Ñ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Åー¤¤♡
¥¹ー¥×¤Ï¥³¥ó¥½¥á¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤Ï²º¤ä¤«¡£Á´ÂÎÅª¤ËÌîºÚ¤Î¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ùー¥³¥ó¤Î»ÝÌ£¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤âËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë¡¢ÂÎ¤ËÀ÷¤ßÆþ¤ë¡Ö¥ß¥Í¥¹¥È¥íー¥Í¡×¤ò´®Ç½½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£
40Ê¬¼Ñ¹þ¤á¤ÐÌîºÚ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¹¤¬¤ë¡ªÂÎ¤¬´î¤Ö¡Ö¥ß¥Í¥¹¥È¥íー¥Í¡×¤Ë
YouTube¤ÎÎÁÍý·Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¿¹¥·¥§¥Õ¡Ù¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Ö¥ß¥Í¥¹¥È¥íー¥Í¡×¤Ï¡¢¼å²Ð¤ÇÌîºÚ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¼Ñ¹þ¤à¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÆñ¤·¤¤¹©Äø¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ùー¥³¥ó¤Ë¾Æ¤¿§¤òÉÕ¤±¡¢¹áÌ£ÌîºÚ¤òßÖ¤á¤Æ¤«¤é¼Ñ¹þ¤à¤È¤¤¤Ã¤¿ÄøÅÙ¤Î¤Ò¤È¼ê´Ö¤ÇOK¡£¤¢¤È¤ÏÆé¤ò²Ð¤Ë¤«¤±¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Çºî¤ì¤ë¡¢´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¤Ç¤·¤¿¡£
¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê¤¦¤¨¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤âÌîºÚ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¹ー¥×¤Ç¡¢·Ú¤ä¤«¤Ë¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Ë»¤·¤¤»þ¤Ç¤â¤³¤Î¤Ò¤È»®¤À¤±¤Ç¡¢ÌîºÚ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ì¤ë¸¥Î©¤Ë¡ª¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¤Ï¼ê¤¬¶õ¤¯¤Î¤Ç¡¢Â¾¤ÎÎÁÍý¤òÆ±»þ¤Ëºî¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¢ö
¼Ñ¹þ¤ß»þ´Ö¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤Ü¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤ÇºÑ¤à¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡ª¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤¥¹ー¥×¤Ï´¨¤¤Æü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥¡§
¡ØBACCHETTE E POMODORO～°ìÈÖ´ðËÜ¤Î¥ß¥Í¥¹¥È¥íー¥Í～¡Ù
https://bacchetteepomodoro.com/ja/minestrone-2/
¤È¤í¤Ã♡¤Ý¤Ã¤Æ¤ê¤È¤·¤¿°û¤ß¿´ÃÏ¢ö¡Ú¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¶µ¤ï¤Ã¤¿¡É¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Î¥Ý¥¿ー¥¸¥å¡É¡Ûºî¤í¤¦¡ª¥³¥¯¤Þ¤í～
¿¹¥·¥§¥Õ¤ÎX(µìTwitter)¤¬¤³¤Á¤é¡ª
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¶µ¤ï¤Ã¤¿¤ª¤¤¤·¤¤¥ß¥Í¥¹¥È¥íー¥Í- ¿¹¥·¥§¥Õ (@yohtaro007) December 4, 2024
¡ÚºàÎÁ¡Û4～5¿ÍÊ¬
¥Ùー¥³¥ó¡Ä..150g
¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡Ä..1ÊÒ
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡Ä..1¸Ä
¤Ë¤ó¤¸¤ó¡Ä..1/2¸Ä
¶Ì¤Í¤®¡Ä..1/2¸Ä
¥¥ã¥Ù¥Ä¡Ä..1/4¸Ä
¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Óー¥ó¥º¡Ä..100g
¥«¥Ã¥È¥È¥Þ¥È¡Ä..200g(1/2´Ì)
¥íー¥ê¥¨¡Ä..1Ëç
¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¡Ä..Âç¤µ¤¸2
±ö¡Ä..¾¯¡¹¡Ä pic.twitter.com/MO4hdd4qwr
¿¹¥·¥§¥Õ¤¬¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¶µ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¥ß¥Í¥¹¥È¥íー¥Í¡×¤Îºî¤êÊý¤ò¡¢¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤ÇX(µìTwitter)¤Ë¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥Ùー¥³¥ó¤ÈºÙ¤«¤¯ÀÚ¤Ã¤¿ÌîºÚ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¢ö
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¼Ô¤Î¿¹¥·¥§¥Õ¤Ï¡¢ÎÁÍý¿ÍÎò15Ç¯¤Î·ÐÎò¡£ÍÎ¿©¡¢ÏÂ¿©¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ÇÏÓ¤òËá¤¡¢ÎÁÍýÄ¹¤âÌ³¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£YouTube¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄí¤Ë¤¢¤ë¿©ºà¤äÆþ¼ê¤·¤ä¤¹¤¤¿©ºà¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯ºî¤ì¤ëÎÁÍý¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡Ö¥ß¥Í¥¹¥È¥íー¥Í¡×¤Ï¡¢²¦Æ»¤Êºî¤êÊý¡£¤¿¤À¤·¼Ñ¹þ¤àÁ°¤Ë¡¢¸üÀÚ¤ê¥Ùー¥³¥ó¤Ë¾Æ¤¿§¤òÉÕ¤±¤ë¡¢¹áÌ£ÌîºÚ¤òßÖ¤á¤ÆÇò¥ï¥¤¥ó¤ÇÉ÷Ì£¤òÉÕ¤±¤ë¡¢¤Ê¤É¤Î¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Ò¤È¼ê´Ö¤¬¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÀ¸¤à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Åß¤Ï¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹ー¥×¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¢ö
¼å²Ð¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¼Ñ¹þ¤à¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¢ö¡Ö¥ß¥Í¥¹¥È¥íー¥Í¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª
¡ÚºàÎÁ¡Û(4～5¿ÍÊ¬)
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡Ä1¸Ä
¤Ë¤ó¤¸¤ó¡Ä1/2ËÜ
¶Ì¤Í¤®¡Ä1/2¸Ä
¥¥ã¥Ù¥Ä¡Ä1/4¸Ä
¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Óー¥ó¥º(¿å¼Ñ¤Þ¤¿¤Ï¾ø¤·Æ¦)¡Ä100g
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ä1¤«¤±
¸üÀÚ¤ê¥Ùー¥³¥ó¡Ä150g
Çò¥ï¥¤¥ó¡ÄÂç¤µ¤¸2¡¡¢¨¤Ê¤¯¤Æ¤â²Ä
¿å¡Ä800ml
¥«¥Ã¥È¥È¥Þ¥È´Ì¡Ä200g(1/2´Ì)
¥³¥ó¥½¥á(ðùÎ³)¡ÄÂç¤µ¤¸1
¥íー¥ê¥¨¡Ä1Ëç¡¡¢¨¤Ê¤¯¤Æ¤â²Ä
±ö¡Ä¾¯¡¹
¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡ÄÅ¬ÎÌ
¥Ñ¥»¥ê¤ÎÍÕ¡ÄÅ¬ÎÌ¡¡¢¨º£²ó¤Ï´¥Áç¥Ñ¥»¥ê¤ÇÂåÍÑ
¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¡ÄÂç¤µ¤¸2¡ÜÅ¬ÎÌ
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò1cm³Ñ¤Î¤µ¤¤¤ÎÌÜÀÚ¤ê¤Ë¡¢¶Ì¤Í¤®¤ò1cm³Ñ¤Ë¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¤¶¤¯ÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥Ùー¥³¥ó¤ò1cm¸ü¤µ¤ËÀÚ¤Ã¤Æ2cm³ÑÄøÅÙ¤ËÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¶Ì¤Í¤®¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¹Å¤¤ÉôÊ¬¤ÏÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¡¢¥Ùー¥³¥ó¤ÏÂç¤¤á¤ËÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2. ¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë(Âç¤µ¤¸2)¤ò°ú¤¤¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¥Ùー¥³¥ó¤ÈÈé¤òÇí¤¤¤¿¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥Ùー¥³¥ó¤Ë¾Æ¤¿§¤òÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é5Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¯¤È¡¢¥Ùー¥³¥ó¤Ë¾Æ¤¿§¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾Æ¤±¤¿¤é¡¢¥¹ー¥×¤ò¼Ñ¤ëÆé¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
3. 2¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¶Ì¤Í¤®¤òÆþ¤ì¤Æ±ö¤ò¿¶¤ê¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤Þ¤¹¡£Çò¥ï¥¤¥ó¤ò²Ã¤¨¡¢¿åÊ¬¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤Þ¤¹¡£
ÌîºÚ¤ò6Ê¬¤Û¤ÉßÖ¤á¤ë¤È¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ËÃÝ¶ú¤ò»É¤»¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£Çò¥ï¥¤¥ó¤ò²Ã¤¨¤Æ2Ê¬¤Û¤ÉßÖ¤á¡¢¿åÊ¬¤òÈô¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Ò¤È¼ê´Ö¤Ç¡¢ÌîºÚ¤ËÇò¥ï¥¤¥ó¤ÎÉ÷Ì£¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
ßÖ¤á½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢Æé¤Ë°Ü¤·¤Þ¤¹¡£
4. ¤Ùー¥³¥ó¤ÈÌîºÚ¤òÆþ¤ì¤¿Æé¤Ë¿å¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Óー¥ó¥º¡¢¥«¥Ã¥È¥È¥Þ¥È¡¢¥íー¥ê¥¨¡¢¥³¥ó¥½¥á¤ò²Ã¤¨¡¢¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ç20Ê¬¼Ñ¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥Ù¥Ä°Ê³°¤Î¶ñ¤È¿å¡¢¥«¥Ã¥È¥È¥Þ¥È¡¢¥³¥ó¥½¥á¡¢¥íー¥ê¥¨¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢Ãæ²Ð¤Ç10Ê¬¤Û¤É²ÃÇ®¤·¤Æ¼ÑÎ©¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¨Æ¤¹¤ë¤È¥¢¥¯¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢¼è¤ê½ü¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¡¢¼å²Ð¤Ç20Ê¬¼Ñ¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¤Ï²¿¤â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Â¾¤ÎÎÁÍý¤Ë¼ê¤ò²ó¤»¤Þ¤¹¤è¡£
5. ¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò²Ã¤¨¤Æ¼å²Ð¤Ç¤µ¤é¤Ë20Ê¬¼Ñ¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
20Ê¬¼Ñ¹þ¤ó¤À¥¹ー¥×¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¼å²Ð¤Ç20Ê¬¼Ñ¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î20Ê¬´Ö¤â¡¢ÆÃ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¢ö
¹ç·×40Ê¬¼Ñ¹þ¤ó¤À¥¹ー¥×¤¬¡¢¤³¤Á¤é¡£¥¥ã¥Ù¥Ä¤â¤È¤í¤È¤í¤Ë¼Ñ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¢öÌ£¸«¤·¤Æ¤ª¹¥¤ß¤Ç±ö¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥½¥á¤Î±öÌ£¤Ç½½Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢±ö¤Ï²Ã¤¨¤º»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¡£
´ï¤ËÃí¤®¡¢¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤òÅ¬ÎÌ²ó¤·¤«¤±¡¢¹õ¤³¤·¤ç¤¦¤È¥Ñ¥»¥ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥½¥á¤Î»ÝÌ£¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î´ÅÌ£¡õ¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¢ö
¿¹¥·¥§¥Õ¤Î¡Ö¥ß¥Í¥¹¥È¥íー¥Í¡×¤¬¡¢´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¢ö¤´¤í¤Ã¤È¤·¤¿¥Ùー¥³¥ó¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌîºÚ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡ª
¡Ö¥ß¥Í¥¹¥È¥íー¥Í¡×¤Ï¡¢¥È¥Þ¥È¥¹ー¥×¤Ã¤Ý¤¤¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿É®¼Ô¡£¤Ç¤â¡¢¿¹¥·¥§¥Õ¤Î¥ì¥·¥Ô¤Çºî¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥½¥á¥¹ー¥×¤È¥È¥Þ¥È¥¹ー¥×¤ÎÃæ´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢È¾Æ©ÌÀ¤Ê¥¹ー¥×¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹ー¥×¤Ï¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¡ª³ÑÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¾®¤µ¤¤ÌîºÚ¤ÈÂç¤¤¯ÀÚ¤Ã¤¿¥Ùー¥³¥ó¤¬¡¢¥¹¥×ー¥ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤¹¤¯¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÌîºÚ¤¬¤¯¤Ã¤¿¤ê¤È¼Ñ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤ä¤ï¤é¤«¤¤¢öÆÃ¤Ë¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤È¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Óー¥ó¥º¤Ï¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤Û¤í¤Ã¤ÈÊø¤ì¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥Ù¥Ä¤â¤È¤í¤È¤í¤Ë¼Ñ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Åー¤¤♡
¥¹ー¥×¤Ï¥³¥ó¥½¥á¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤Ï²º¤ä¤«¡£Á´ÂÎÅª¤ËÌîºÚ¤Î¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ùー¥³¥ó¤Î»ÝÌ£¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤âËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë¡¢ÂÎ¤ËÀ÷¤ßÆþ¤ë¡Ö¥ß¥Í¥¹¥È¥íー¥Í¡×¤ò´®Ç½½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£
40Ê¬¼Ñ¹þ¤á¤ÐÌîºÚ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¹¤¬¤ë¡ªÂÎ¤¬´î¤Ö¡Ö¥ß¥Í¥¹¥È¥íー¥Í¡×¤Ë
YouTube¤ÎÎÁÍý·Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¿¹¥·¥§¥Õ¡Ù¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Ö¥ß¥Í¥¹¥È¥íー¥Í¡×¤Ï¡¢¼å²Ð¤ÇÌîºÚ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¼Ñ¹þ¤à¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÆñ¤·¤¤¹©Äø¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ùー¥³¥ó¤Ë¾Æ¤¿§¤òÉÕ¤±¡¢¹áÌ£ÌîºÚ¤òßÖ¤á¤Æ¤«¤é¼Ñ¹þ¤à¤È¤¤¤Ã¤¿ÄøÅÙ¤Î¤Ò¤È¼ê´Ö¤ÇOK¡£¤¢¤È¤ÏÆé¤ò²Ð¤Ë¤«¤±¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Çºî¤ì¤ë¡¢´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¤Ç¤·¤¿¡£
¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê¤¦¤¨¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤âÌîºÚ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¹ー¥×¤Ç¡¢·Ú¤ä¤«¤Ë¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Ë»¤·¤¤»þ¤Ç¤â¤³¤Î¤Ò¤È»®¤À¤±¤Ç¡¢ÌîºÚ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ì¤ë¸¥Î©¤Ë¡ª¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¤Ï¼ê¤¬¶õ¤¯¤Î¤Ç¡¢Â¾¤ÎÎÁÍý¤òÆ±»þ¤Ëºî¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¢ö
¼Ñ¹þ¤ß»þ´Ö¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤Ü¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤ÇºÑ¤à¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡ª¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤¥¹ー¥×¤Ï´¨¤¤Æü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥¡§
¡ØBACCHETTE E POMODORO～°ìÈÖ´ðËÜ¤Î¥ß¥Í¥¹¥È¥íー¥Í～¡Ù
https://bacchetteepomodoro.com/ja/minestrone-2/