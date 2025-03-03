²Ã¡¦¥á¥¥·¥³´ØÀÇ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¿å½à·èÄê¤Ø¡¡4ÆüÈ¯¸ú¡áÊÆ¾¦Ì³Ä¹´±
[£²Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯ÊÆ¾¦Ì³Ä¹´±¤Ï£²Æü¡¢¥«¥Ê¥À¤È¥á¥¥·¥³¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤Ï£´Æü¤ËÈ¯¸ú¤¹¤ë¤¬¡¢´ØÀÇ¤Î¿å½à¤¬·×²èÄÌ¤ê£²£µ¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡ÖÎ®Æ°Åª¡×¤È¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬·èÄê¤¹¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£
£Æ£Ï£Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡Ö£´Æü¤Ë¥á¥¥·¥³¤È¥«¥Ê¥À¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤¬¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£Àµ³Î¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎ¤È¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¸ò¾Ä¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥á¥¥·¥³¤«¤é¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤È¥«¥Ê¥À¤«¤é¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°Ê³°¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤ËÂÐ¤··Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë£²£µ¡ó¤Î´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á´ÌÌÅª¤ËÅ¬ÍÑ¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯»á¤Ï¥á¥¥·¥³¤È¥«¥Ê¥À¤¬ÊÆ¹ñ¤È¤Î¹ñ¶¤Î·ÙÈ÷¤Ç¡Ö¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î»Å»ö¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£°ìÊý¡¢¹çÀ®ËãÌô¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤ÎÎ®Æþ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ±¹ñ¤¬ÊÆ¹ñ¤Ø¤Î¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ëÌ©Í¢¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬£´Æü¤Ë´ØÀÇ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£