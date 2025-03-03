¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > Ä«¤Î¥É¥ë±ß¤Ï150±ß70Á¬Á°¸å¡áÅìµþ°ÙÂØ Ä«¤Î¥É¥ë±ß¤Ï150±ß70Á¬Á°¸å¡áÅìµþ°ÙÂØ Ä«¤Î¥É¥ë±ß¤Ï150±ß70Á¬Á°¸å¡áÅìµþ°ÙÂØ 2025Ç¯3·î3Æü 7»þ15Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© Ä«¤Î¥É¥ë±ß¤Ï150±ß70Á¬Á°¸å¡áÅìµþ°ÙÂØ ¡¡½µÌÀ¤±¤Î¥É¥ë±ß¤ÏÀè½µËö¤«¤é¾®Éý¥É¥ë¹â±ß°Â¤Î150±ß70Á¬Á°¸å¤Ç¥¹¥¿ー¥È¡£ USDJPY 150.70 ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¡ÚÍè½µ¤ÎÃíÌÜºàÎÁ¡ÛÊÆÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤Ø¤Î»×ÏÇÍí¤ß¡¢ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë °ÙÂØÁê¾ì¤Þ¤È¤á£²·î£²£´Æü¤«¤é£²·î£²£¸Æü¤Î½µ Íè½µ¤Î¼ç¤ÊÍ½Äê¡¡4Æü¤Ï¥È¥é¥ó¥×¡ÖÊÆ¹ñÂè°ì¡×±éÀâ¡õÂÐÃæËÏ²Ã´ØÀÇÈ¯Æ°¡¡ÆâÅÄ¤È¥Ñ¥¦¥¨¥ë¡¢ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¡¡½ÕÆ®Í×µá½¸·×