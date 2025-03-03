µÁ»Ð¡Öº§³è¤ËÉ¬Í×¤À¤«¤é¡¢¤ª¿÷ÍÍ¤òÂß¤·¤Æ¡×Ì¼¤Î¤ª¿÷ÍÍ¤ÏÅÏ¤»¤Þ¤»¤ó¡ª¢ª µÁ»Ð¤Î¶¯Ã¥¤òÁË»ß¤·¤¿ÊýË¡¤È¤Ï
Åí¤ÎÀá¶ç¤Ë¤Ï¤ª¿÷ÍÍ¤ò¾þ¤ê¡¢½÷¤Î»Ò¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò´ê¤¦¤´²ÈÄí¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ª¿÷ÍÍ¤ÏÌñ¤ò¿ÈÂå¤ï¤ê¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÎ¤«¤é´ê³Ý¤±¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê´ê³Ý¤±¤Ë¤¢¤ä¤«¤í¤¦¤È¤¹¤ëµÁ»Ð¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿É®¼ÔÃÎ¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öº§³è¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¡ª¡×Ì¼¤Î¤ª¿÷ÍÍ¤ò¶¯Ã¥¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëµÁ»Ð¤ò·âÂà¡ª
Ì¼¤µ¤ó¤Ï¿÷¿Í·Á¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢Ìµ»ö¤Ë¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤°Â¿´¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤¯¤éÎÉ±ï¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë¤«¤é¤È¿Í¤Î¤â¤Î¤òÃ¥¤¦¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¿Í¤È¤·¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºÇ¶á¤Î100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Ã¤ÈµÁ»Ð¤Îº§³èÀ®¸ù¤òµ§¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§¤Ù¤³¤â¤Á85
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§¹¾ÅÄÌû»Ò
ÃÄÂÎ¿¦°÷¤ò·Ð¤Æ¡¢¥é¥¤¥¿ー¤ËÅ¾¿È¡£ÃËÀ¤¬´ÉÍý¿¦¡¢½÷ÀÂ¿¿ô¤¬°ìÈÌ¿¦¤Î¿¦¾ì¤Ë¤Æ¡¢½÷À¤È»Å»ö¡¢ÃË½÷Ê¿Åù»²²è¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢¤½¤ì¤òµ»ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ö¤¹¡£°ÊÍè¡¢ÁÈ¿¥¤Ë½êÂ°¤¹¤ë½÷À¤òÃæ¿´¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò½Å¤Í¡¢½÷À¤¬À¸¤¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñÀ¸³è¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤ò¼¹É®Ãæ¡£