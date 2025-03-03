ºÊñÍÑ¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¥´¥ßÂÞ¤ËºÆÍøÍÑ ½Û´Ä·¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ ÆüËÜ¥¢¥¯¥»¥¹
ÆüËÜ¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏêµÜºê¡Ê°¦ÃÎ¸©À¶¿Ü»Ô¡¢ÇßÅÄ¿µ¸ã¼ÒÄ¹¡Ë¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢ÊªÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¡Ö»ÈÍÑºÑ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Õ¥£¥ë¥à¡×¤òºÆ»ñ¸»²½¤·¡¢¥´¥ßÂÞ¤ËºÆÍøÍÑ¤¹¤ë½Û´Ä·¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¡£1·î¤«¤éÆüËÜ¥¢¥¯¥»¥¹¿ÀÆàÀî»ÙÅ¹¤ÇÆ³Æþ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏÆüËÜ¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÁ´¹ñ¤Ë¤¢¤ëÊªÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë³ÈÂç¤·¡¢Ç¯´Ö¤ÇÌó103t¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
±¿Á÷»þ¤ä²ÙÊø¤ìËÉ»ß¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢ÊªÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¡Ö»ÈÍÑºÑ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Õ¥£¥ë¥à¡×¤òÍ²ÁÊª¤È¤·¤ÆµÜºê¤¬²ó¼ý¡£¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¶È¼Ô¤Ë¤Æ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëºàÎÁ¤Ë¥Ú¥ì¥Ã¥È²Ã¹©¤·¡¢À½Â¤¤µ¤ì¤¿¡Ö¥´¥ßÂÞ¡×¤òÊªÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¹ØÆþ¤·¡¢ºÆÍøÍÑ¤¹¤ë½Û´Ä·¿¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¡£¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ó¸¶ºàÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥´¥ßÂÞ¤«¤é¡¢½Û´Ä·¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥´¥ßÂÞ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Ï¥´¥ßÂÞ1ÔÅö¤¿¤êÌó60¡óºï¸º¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÆüËÜ¥¢¥¯¥»¥¹¤ÈµÜºê¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤ÎÃ£À®¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¡¦´Ä¶¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£