µÈÅÄ¤¬2°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¡¢ÂçÃ«1°ÂÂÇ¡¡»³ËÜ¤Èº´¡¹ÌÚ¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµåÎý½¬
¡¡¡Ú¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¡ÊÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¡Ë¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ï2Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«¤Ï¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Ç¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢2ÂÇÀÊÌÜ¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ2ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï6¡½3¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄ¤Ï¥á¥Ã¥ÄÀï¤Ë¡Ö5ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢°ì²ó¤Ë2ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É3ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤È³èÌö¡£¥Á¡¼¥à¤Ï6¡½4¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜ¤Èº´¡¹ÌÚ¤Ï¤È¤â¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤Ã¤ÆÅêµåÎý½¬¤·¡¢4Æü¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤ËÈ÷¤¨¤¿¡£¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¤ÈÎëÌÚ¤Ï·Ú¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç½ª¤¨¤¿¡£