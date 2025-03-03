¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï2%¤ò¡Ö¤¹¤°¤Ë¡×ÅþÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡¢º£Ç¯Ãæ¤ËÆß²½¤¹¤ë¤È³Î¿®
¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï2%¤ò¡Ö¤¹¤°¤Ë¡×ÅþÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡¢º£Ç¯Ãæ¤ËÆß²½¤¹¤ë¤È³Î¿®
¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÏÌÜÉ¸2%¤ò¡Ö¤¹¤°¤Ë¡×ÅþÃ£¤¹¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤¬º£Ç¯Ãæ¤ËÆß²½¤¹¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å6-12¥õ·î¤Çµ¬À©´ËÏÂ¤ò¿Ê¤á¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊÆ¹ñ»º¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò·¡ºï¤·¡¢2017Ç¯¤Î¸ºÀÇ±äÄ¹¤Ë³Î¼ÂÀ¤ò»ý¤¿¤»¤ì¤Ð¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÏFRB¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë2¡ó¤Ë¤¹¤°¤ËÌá¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÏÌÜÉ¸2%¤ò¡Ö¤¹¤°¤Ë¡×ÅþÃ£¤¹¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤¬º£Ç¯Ãæ¤ËÆß²½¤¹¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å6-12¥õ·î¤Çµ¬À©´ËÏÂ¤ò¿Ê¤á¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊÆ¹ñ»º¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò·¡ºï¤·¡¢2017Ç¯¤Î¸ºÀÇ±äÄ¹¤Ë³Î¼ÂÀ¤ò»ý¤¿¤»¤ì¤Ð¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÏFRB¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë2¡ó¤Ë¤¹¤°¤ËÌá¤ë¤À¤í¤¦¡£