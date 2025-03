¡Ö¿Å²Ð¡×¤Ç¾Æ¤­¤¢¤²¤ëÀäÉÊ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡ª ¡Ö¥´¡¦¥¨¡¦¥ß¥è¡×4Ç¯Ï¢Â³3¥È¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤Î»ÐËåÅ¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦ÏÂÅÄÄÍ¡Ë

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は和田塚駅の近くにオープンした、世界的美食ガイドに認められた「季音」の姉妹店。「薪火」を使った絶品ハンバーガーとビストロ料理を味わえる!

なぎさのハンバーガー(神奈川・和田塚)

ダブルチーズバーガー 写真:お店から

2024年12月、鎌倉駅から徒歩7分、和田塚駅から徒歩2分ほどの場所に薪火で焼きあげる絶品ハンバーガービストロ「なぎさのハンバーガー」がオープンしました。世界的美食ガイドブック「ゴ・エ・ミヨ」4年連続3トックを獲得した、鎌倉の薪火レストラン「季音」の姉妹店です。オーナーシェフの村野 敏和氏は、サンフランシスコの星付きレストラン「Saison」にて修業を積んだ薪火のスペシャリスト。同店では、パティはもちろん、バンズやソース(スモークケチャップ)も薪独自のスモーキーな味わいが特徴のハンバーガーを提供します。

店内はモダンで居心地の良い空間 写真:お店から

店内は明るく広々としていて、モダンで落ち着きのある空間。一人でも利用しやすいカウンター席や、家族やグループで利用しやすいテーブル席があり、客席は全24席。

クラシックバーガー 写真:お店から

ランチタイムには、地元鎌倉野菜のチップスが付いた「クラシックバーガー」1,650円や「トライアルバーガー」1,300円、「チーズバーガー」1,950円など、6種類ほどのハンバーガーを用意。厚みのあるパティは鎌倉の名店「肉の石川」から新鮮な肉を毎朝挽いてもらい、あえてレア気味に仕上げているそうです。焼き印の入った全粒粉で作るバンズは、オリジナルのパティに負けないほどの力強い味わい。薪の軽い燻香で焼き上げた、ここでしか食べられないオリジナルハンバーガーは絶品です。

薪火チキンバーガー 写真:お店から

平日は「薪火チキンバーガー」に鎌倉野菜チップスと鎌倉野菜のミニサラダ、食後のカフェも付いたお得な「平日限定ランチバーガープラン」1,600円もあります。「薪火チキンバーガー」は薪火で焼き上げた総州古白鶏胸肉とバンズのうまみを、アルゼンチン発祥の肉料理のうまみを引き立てる酸味の利いたチミチュリソースと共に味わえば、たまらないおいしさ。

熟成肉も薪火で調理 写真:お店から

ディナータイムには、新鮮な鎌倉ルッコラを添えた「黒毛和牛薪火焼き 冷製カルパッチョ仕立て」1,900円や、柚子を使ったブールブランソースがおいしい「北海道産生ホタテ貝の薪火焼き(4個)」2,400円、薪日でしっとりと焼き上げ、発酵唐辛子ソースがアクセントになっている「みやじ豚の薪火焼き(220g)」3,300円など、薪火を使ったアラカルトメニューも用意。「なぎさのハンバーガー贅沢プラン」 5,500円では、鎌倉野菜前菜盛り合わせや北海道産生ホタテ、黒毛和牛、みやじ豚を使った薪火料理を贅沢に味わえます。

ワインはカリフォルニアワインを中心に揃えている 写真:お店から

飲み物も「薫香レモンスカッシュ」690円や「燻香ミントレモンサワー」790円など、多数のオリジナルドリンク、ビール、ワインと充実のラインアップ。北海道産の牛乳を薪で燻し香りを移した同店オリジナルレシピのデザート「スモークソフトクリーム 薪で燻したキャラメルソース」650円も見逃せません。

鎌倉散策を楽しんだ後は、ここでしか味わえない薪火香る絶品ハンバーガーやビストロ料理を味わいに、訪れてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

チーズバーガー 出典:驢馬人さん

『マルっとしたビーフパティは「肉の石川」の新鮮なもので、レアでもいけるというもの。もう少し香ばしい方が好みだけど、十分に美味しい。

ここにスモークケチャップ、ガーリックマヨ、クリスピーベーコンにレッドチェダーチーズ。

レタスとトマトに火を入れた玉ねぎ。

レアなお肉好きにはたまらないハンバーガーです。

付け合わせは極薄でパリパリの野菜のチップス。

スモークソフトクリーム薪で燻した塩キャラメルソース 650円

ソフトクリームに塩キャラメルのソースがたっぷり。

これはまた食べたい』(驢馬人さん)

チーズバーガー 出典:KEN21さん

『チーズバーガー

厚みのある円形プレートでのサーブ。

チーズバーガーに鎌倉野菜チップスが添えられます。

鎌倉野菜チップスは、新じゃがいも、シャドークイーン、黒大根を使っている模様。

当たり前のフレンチフライじゃないのは嬉しいです

圧巻の高さを誇るチーズバーガーは、バンズ、ガーリックマヨネーズ、グリーンリーフ、トマト、

スモークケチャップ、グリルドオニオン、クリスピーベーコン、ビーフパティ、

レッドチェダーチーズ、チミチュリソース、バンズという内容。

串に刺したまま口をMAXに開けて頬張ります。

茶褐色のバンズは見た目通りの力強さを持っています。

薪で焼き上げたビーフパティは2儖幣紊慮みを誇り、肉々しさと燻製香が満点。

ケチャップまで燻製香を放ち、チミチュリソースは爽やかなアクセントを。

チミチュリソースとは、パセリ、ニンニク、青唐辛子、ビネガー、オリーブオイルなどを使った

アルゼンチン発祥のさっぱりとした味わいのソースになり、BBQ料理との相性は鉄板

これだけの役者を束ねる力強いバンスの存在も大きいです。

この内容で2250円。カードでのお支払いです。

いやあ、食ったわ。ビーフパティだけでも少なくとも150g以上はあろうかというボリューム。

サクサク、カリカリの鎌倉野菜チップスの食感も心地良く。黒大根の辛みがいいねえ』(KEN21さん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆なぎさのハンバーガー住所 : 神奈川県鎌倉市由比ヶ浜1-3-10 1FTEL : 050-5595-4798

文:佐藤明日香

