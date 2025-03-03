Ãæ³ØÀ¸¹Í°Æ¤Î¥«ー¥É¥²ー¥à¡Ö¤³¤ì¤¤¤Ä¤Ê¤ó¡©¡×À¤Âå´Ö¤Î¸òÎ®¤äÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¡ª³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÎò»Ë³Ø¤Ö¡ÔÄ¹ºê¡Õ
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ÂçÂ¼»Ô¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡Ö¤³¤ì¤¤¤Ä¤Ê¤ó¡©¡×¤È¤¤¤¦¥«ー¥É¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£
49Ëç¤Î¥«ー¥É¤ò»È¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂçÂ¼¤Çµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤ÎÇ¯Âå¤ò¹Í¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥«ー¥É¤ÎÉ½Â¦¤Ë¤Ï¡¢Îò»Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤È¤½¤Î¥Ò¥ó¥È¡£
Î¢Â¦¤Ë¤Ï²òÅú¤È¤·¤Æ¡¢½ÐÍè»ö¤¬¤ª¤³¤Ã¤¿Ç¯¹æ¤È¥Þ¥áÃÎ¼±¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï4Ëç¤º¤Ä¼ê»¥¤¬ÇÛ¤é¤ì¡¢½çÈÖ¤Ë¥«ー¥É¤ÎÇ¯¹æ¤ò¿äÂ¬¡£
¥×¥ì¥¤¥¨¥ê¥¢¤Ë¡¢Ç¯Âå½ç¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÊÂ¤Ù¤¿¤é¡Ö¤³¤ì¤¤¤Ä¤Ê¤ó¡©¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤á¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯Âå½ç¤ËÀµ¤·¤¯ÊÂ¤Ù¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê»¥¤¬Áá¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬¾¡¤Á¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç°ì½ï¤ËÍ·¤Ù¤Æ¡¢À¤Âå´Ö¤Î¸òÎ®¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡Ø¥«ー¥É¥²ー¥à¡Ù¡£
ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢Ãæ³ØÀ¸¤¬¹Í°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼«¸Ê¾Ò²ð¡Ë
¡Ö¼ÒÄ¹¤Î¿ù¸« Í·¤Ç¤¹¡£Éû¼ÒÄ¹¤Î¾¾»³ °Éô¥¤Ç¤¹¡£±Ä¶ÈÉôÄ¹¤ÎÃæÂ¼ ô¥¤Ç¤¹¡£¹ÊóÉôÄ¹¤ÎÂç±º Í®¤Ç¤¹¡£¹Êó¤ÎË¾·î Î¶¶½¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ³«È¯Éô¤Î»³²¼¤µ¤¯¤é¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢¥«ー¥É¥²ー¥à¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Ä¹ºê¤Î¶õ¤Î¸¼´Ø¸ý ¡ÈÄ¹ºê¶õ¹Á¡É ¤Î³«¹Á¤ä¡¢Ì¾Êª ¡ÈÂçÂ¼¼÷»Ê¡É ¤ÎÃÂÀ¸¡£
À¾Îñ²¿Ç¯¤Î½ÐÍè»ö¤Ê¤Î¤«¡© ¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÂçÂ¼¤ÎÎò»Ë¤ò¥¯¥¤¥º¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥«ー¥É¥²ー¥à
¡Ø¤³¤ì¤¤¤Ä¤Ê¤ó¡©¡Ù¡£
ÂçÂ¼»ÔÎ©¶êÅçÃæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ò·Ç¤²¤Æ 2Ç¯À¸¤¬5¤Ä¤ÎÌÏµ¼¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤ï¤«¤ì¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤äÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤¦¤Á33¿Í¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡ÖOmuLove¡×¤¬¹Í°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊOmuLove(¥ªー¥à¥é¥Ö) Ä¹ÅÄ ÃÎÍ¥ ¾ïÌ³¡Ë
¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÄ¹ºê»Ô¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î¥«ー¥É¤ÎºîÀ®¤ò¿Ê¤á½Ð¤·¤Æ¤«¤éÂçÂ¼¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î»ÏÆ°¤Ï1Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡£²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊOmuLove(¥ªー¥à¥é¥Ö) ¿ù¸« Í· ¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö¥«ー¥É¥²ー¥à¤òºî¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÂêºà¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×
¡ÊOmuLove(¥ªー¥à¥é¥Ö)¹ÊóÉô Ë¾·î Î¶¶½¤µ¤ó¡Ë
¡Ö²ÆµÙ¤ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤È¤Æ¤â½ë¤«¤Ã¤¿¡×
»ÔÆâ¤ÎÌ¾½ê¤ä»ËÀ×¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ê»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤Ç¶¦Í¡£
¤Õ¤ë¤µ¤È¤ÎÉ÷·Ê¤òÉ½¸½¤·¤¿¸ÄÀÅª¤ÊÁÞ³¨¤Ï¡Ä¡£
¡ÊOmuLove(¥ªー¥à¥é¥Ö) Âç±º Í® ¹ÊóÉôÄ¹¡Ë
¡ÖÁ´°÷¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤¿²èÁü¤ä¡¢¼ÒÄ¹¤¬¶¦Í¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò»²¹Í¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¼êÉÁ¤¤·¤¿¡×
ºÇ¤âÂ¿¤¤9Ëç¤òÃ´Åö¤·¤¿»³²¼¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î1Ëç¤ÏJR¿·ÂçÂ¼±Ø¤Î¥«ー¥É¤Ç¤¹¡£
¡ÊOmuLove(¥ªー¥à¥é¥Ö) ¾¦ÉÊ³«È¯Éô »³²¼¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¸µ¡¹¤ÏÂçÂ¼±Ø¤À¤±¤Î³¨¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿·´´Àþ¤ò¤Ä¤±¤¿¤é¤É¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¡×
»ÔÌ±¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿²þÎÉ¤Ê¤É¡¢»îºî¤ò½Å¤Í¤ÆÀè·î¡¢¤Ä¤¤¤Ë´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊOmuLove(¥ªー¥à¥é¥Ö) ÃæÂ¼ ô¥ ±Ä¶ÈÉôÄ¹¡Ë
¡ÖÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤¤¤¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡ÊOmuLove(¥ªー¥à¥é¥Ö) ¾¾»³°Éô¥ Éû¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö¼ÒÄ¹¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢ÂçÂ¼¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤òºî¤í¤¦¤È»×¤¤¡¢¥«ー¥É¥²ー¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£100ÅÀËþÅÀ¤Ç¤¹¡×
¡Ê¿ù¸« Í· ¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤¯Í·¤Ù¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¡×
¤³¤ÎÆü³«¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´°À®ÉÊ¤ÎÂÎ¸³²ñ¡£
¾®³ØÀ¸¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢Ìó30¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃæ³ØÀ¸¡Ë
¡ÖÂçÂ¼Âç¶õ½±¡¢¤½¤ì¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¡×
¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë
¡ÖÄ¹ºê¤Ë¸¶Çú¤¬Íî¤È¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¤Û¤Ü½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×
¡ÊÃæ³ØÀ¸¡Ë
¡Ö¤¸¤ã¤¢¤³¤Ã¤Á¤«¤Ê¡£¤»ー¤Î¡¢¤³¤ì¤¤¤Ä¤Ê¤ó¡©¡×
¡ÊÃæ³ØÀ¸¡Ë
¡Ö¤³¤Ã¤Á¤À¡£²ù¤·¤¤¤Ê¡¢¾¼ÏÂ19Ç¯¡×
»²²Ã¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤Ï¾å¡¹¡£
À¤Âå´Ö¤Î¸òÎ®¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë
¡ÖÂç¿ÍÆ±»Î¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¤·¡¢²ÈÂ²¤Ç¤ä¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤È»×¤¦¡×
¡Ê¹â¹»À¸¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÄ®¤Î¿·¤¿¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¡×
¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë
¡ÖÀ¤Âå´Ö¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤·¹ç¤¦¸òÎ®¤â¤Ç¤¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
Ãæ³ØÀ¸¤ÎÂçÂ¼¤Ø¤Î°¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥«ー¥É¥²ー¥à¤¬¡¢ÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÊOmuLove(¥ªー¥à¥é¥Ö) ¿ù¸« Í· ¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦È¿±þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¾®³Ø¹»¤Ë´óÉÕ¤·¤Æ¡¢Í·¤ó¤À¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤ÆÂçÂ¼¤Î¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÂçÂ¼¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ç¤â¤Ã¤ÈÂçÂ¼¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¾Ò²ð¤·¤¿¥«ー¥É¥²ー¥à¡Ö¤³¤ì¤¤¤Ä¤Ê¤ó¡©¡×¤Ï¡¢1¥»¥Ã¥È1,400±ß(ÀÇ¹þ)¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£