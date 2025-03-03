³ùÅÄÕé¡ß²®¸¶Çî»Ò¡¡5¥¥í¤ä¤»¤¿¤é¼÷Ì¿¤¬1Ç¯±ä¤Ó¤ë¤¦¤¨100Ëü±ß¥È¥¯¤¹¤ë¡©²®¸¶¡ÖÇ¯¶â¤Î·«¤ê²¼¤²¼õµë¤ò¤¹¤ë¤Ê¤éÄ¹À¸¤¤·¤Ê¤¤¤È¥½¥ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡Ä¡×
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¸øÉ½¤¹¤ë¡ÖÎáÏÂ3Ç¯ÅÙ °åÎÅÊÝ¸±¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃ»ñÎÁ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1¿Í¤¬À¸³¶¤Ë¤«¤«¤ëÁí°åÎÅÈñ¤ÏÌó2800Ëü±ß¡Ê¼«¸ÊÉéÃ´¤ÏºÇÂç3³ä¡Ë¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª¶â¤ÎÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¯¡¢·ò¹¯¤Ê¥·¥Ë¥¢¥é¥¤¥Õ¤òÁ÷¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©º£²ó¤Ï¡ã·ò¹¯¤Î¥×¥í¡ä°å»Õ¡¦³ùÅÄÕé¤µ¤ó¤È¡ã¤ª¶â¤Î¥×¥í¡ä·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦²®¸¶Çî»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¶¦Ãø¡Ø¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë·ò¹¯½¬´·¡Ù¤«¤é°ìÉô¤ò¡¢¤ªÆó¿Í¤ÎÂÐÃÌ·Á¼°¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ò¹¯¤È¤ª¶â¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹³ùÅÄÕé¤µ¤ó¤È²®¸¶Çî»Ò¤µ¤ó
* * * * * * *
£µ¥¥í¤ä¤»¤¿¤é¼÷Ì¿¤¬£±Ç¯±ä¤Ó¤Æ¡¢£±£°£°Ëü±ß¤ÎÆÀ¡©
²®¸¶¡¡³ùÅÄÀèÀ¸¤Ï¤¤¤Äº¢¤«¤éÄ¹Ìî¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
³ùÅÄ¡¡¤Ü¤¯¤ÏÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¤Ç°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°å»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤°Ä¹Ìî¸©¤Î¿ÛË¬Ãæ±ûÉÂ±¡¤ËÉëÇ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍè¤º¤Ã¤ÈÄ¹Ìîºß½»¤Ç¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¤Ë¤«¤«¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²®¸¶¡¡»ä¤ÏÄ¹Ìî¸©¤Î½Ð¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÀèÀ¸¤ÏÅìµþ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ÆÄ¹Ìî¤ÇÆ¯¤¡¢»ä¤ÏÄ¹Ìî¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ÆÅìµþ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉµÕ¤Ç¤¹¤Í¡£
³ùÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¶öÁ³¤Ç¤¹¡£Ä¹Ìî¤Ï½»¤ß¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¤¤¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¤Ü¤¯¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë³ýÌî¤Ïèú²Ê¤È¤¤¤¦Èò½ëÃÏ¤Î¶á¤¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¯¤ÆÊë¤é¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
²®¸¶¡¡¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï²Æ¤¬½ë¤¤¤·Ä¹¤¤¤·¡Ä¡Ä¡£Ä¹Ìî¤Ê¤éÆüÃæ¤É¤ó¤Ê¤Ë½ë¤¯¤Æ¤â¡¢Ä«ÈÕ¤Ï¤µ¤ï¤ä¤«¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Åìµþ¤Ç¤Ï¡¢Ä«£µ»þÈ¾¤Ê¤Î¤Ë30ÅÙ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¤ï¤¬²È¤Î¸¤¤Ï»¶Êâ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ò·ù¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¢¸¤¤Ê¤Î¤Ë¡£ÌÓÈé¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢½ë¤¤¤Î¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
£±»þ´Ö¤Ë£³Ê¬¤ÏÂÎ¤òÆ°¤«¤¹
³ùÅÄ¡¡¤¢¤Ï¤Ï¡¢¤ªµ¤¤ÎÆÇ¤Ë¡£¤Ç¤â²®¸¶¤µ¤ó¤Ï¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£
²®¸¶¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â»ä¡¢£µÇ¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤Ò¤É¤¤¹øÄË¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°Ø»Ò¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤í¤¦¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¹ø¤¬¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Ç²¥¤é¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤ËÄË¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤ËÄË¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë·ò¹¯½¬´·¡Ù¡ÊÃø¡§³ùÅÄÕé¡¢²®¸¶Çî»Ò¡¿¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë
³ùÅÄ¡¡¤½¤ì¤ÏÂçÊÑ¤À¡£¸¶°ø¤Ï¡©
²®¸¶¡¡½é´ü¤ÎºÂ¹ü¿À·ÐÄË¤Ç¤·¤¿¡£ºÂ¤ê»Å»ö¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï£±Æü£¸»þ´Ö¡¢Ë»¤·¤¤¤È¤¤Ë¤Ï12»þ´Ö°Ê¾å¤â¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç±Ç²è¤ò¸«¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£±¿Æ°¤Ê¤ó¤ÆÄ«ÈÕ¤Î¸¤¤Î»¶Êâ¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
³ùÅÄ¡¡³Î¤«¤Ë¹ø¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤ÊÀ¸³è¤Ç¤¹¤Í¡££±»þ´Ö¤Ë£³Ê¬¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£
¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤ÏÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤¤
²®¸¶¡¡¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¸¶°ø¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¹ø¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°å¼Ô¤¬¡Ö¤Þ¤º¤Ï£µ¥¥í¤ä¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¼÷Ì¿¤¬£±Ç¯±ä¤Ó¤Þ¤¹¤è¡×¤Ã¤Æ¡£
³ùÅÄ¡¡Àµ²ò¤Ç¤¹¡£ÂÎ½Å¤¬½Å¤¹¤®¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡£
²®¸¶¡¡¤ä¤Ï¤ê¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤è¤êÁá¤¯Ë´¤¯¤Ê¤ë¿Í¤Î£µ¿Í¤Ë£±¿Í¤ÏÂÀ¤ê¤¹¤®¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡Ö¤ä¤»¤è¤¦¡ª¡×¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
³ùÅÄ¡¡¤½¤ì¤ÏÎ©ÇÉ¤Ç¤¹¤Í¡£²¿ºÐ¤Î¤È¤¡©
²®¸¶¡¡68ºÐ¤Î¤È¤¤Ç¤¹¡£¼Â¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢50Âå¤Î¤È¤¤Ë¤Ïïª¡Ê¤Ï¤ê¡Ë¤ÈÃÇ¿©¤Ç20¥¥í¤ä¤»¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â·ë¶É¡¢¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤ÏÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡ÖÍ¼¿©¤ÏÌë£¸»þ¤Þ¤Ç¤Ë¿©¤Ù½ª¤¨¤Æ¡¢ÍâÄ«10»þ¤Þ¤Ç¤Ï²¿¤â¿©¤Ù¤Ê¤¤¡×¡Ö¿©»ö¤ÏÌîºÚÃæ¿´¤Ë¤·¤Æ¡¢¼ç¿©¤Ï¸¼ÊÆ¡×¡Ö´Ö¿©¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦£³¤Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ùÅÄ¡¡¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¸·¤·¤¤¿©»öÀ©¸Â¤ò¤·¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤â¤¿¤Þ¤ë¤·¡¢À¸¤¤ë³Ú¤·¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤Í¡£
²®¸¶¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éº£²ó¤Ï¾¯¤·¤æ¤ë¤á¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
³ùÅÄ¡¡¤Ü¤¯¤â60Âå¸åÈ¾¤Î¤È¤¤Ë80¥¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢72¥¥í¤Þ¤ÇÂÎ½Å¤òÍî¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·Ú¤¤ÀÔÃì´É¶¹ºõ¾É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¹øÄË¤Ë¤â¶ì¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ü¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç²þÁ±¤·¤¿¤·¡¢ÂÎ½Å¤âÍî¤Á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ö£µ¥¥í¤ä¤»¤¿¤é£±£°£°Ëü±ß¡×¤Î·×»»¼°
²®¸¶¡¡ÂÎÄ´¤ò¤¯¤º¤¹¤È¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Ö·ò¹¯¤³¤½ºâ»º¡×¡Ö·ò¹¯¤³¤½ÀáÌó¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤Ç¡Ø£µ¥¥íÁé¤»¤¿¤é£±£°£°Ëü±ß¡¡¡Ö·ò¹¯¡×¤ÏºÇ¹â¤ÎÀáÌó¡Ù¡Ê£Ð£È£Ð¿·½ñ¡Ë¤È¤¤¤¦ËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
³ùÅÄ¡¡£µ¥¥í¤ä¤»¤¿¤é£±£°£°Ëü±ß¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦·×»»¼°¤Ê¤Î¡©
²®¸¶¡¡¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ï¡¢¤â¤é¤¦»þ´ü¤ò£±¥«·îÀè±ä¤Ð¤·¤¹¤ë¤´¤È¤Ë¡¢»Ùµë³Û¤¬£°.£·¡ó¤º¤ÄÁý³Û¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö·«¤ê²¼¤²¼õµë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¾¤Ë65ºÐ¤Ç¤â¤é¤¨¤ëÇ¯¶â¤¬·î³Û£¶Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢70ºÐ¤«¤é¤â¤é¤¦¤È£¸Ëü£µ£²£°£°±ß¤ËÁý¤¨¤Þ¤¹¡££±Ç¯´Ö¤À¤ÈÌó£±£°£²Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï»à¤ó¤À¤é¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¡£·«¤ê²¼¤²¼õµë¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Ä¹À¸¤¤·¤Ê¤¤¤ÈÂ»¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤¬¤â¤·£µ¥¥í¤ä¤»¤Æ¼÷Ì¿¤¬£±Ç¯±ä¤Ó¤¿¤é¡¢£±£°£²Ëü±ß¤â¤é¤¨¤ë´ü´Ö¤â±ä¤Ó¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö£µ¥¥í¤ä¤»¤¿¤é£±£°£°Ëü±ß¡ª¡×¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
³ùÅÄ¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡ª¡¡¤¤¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¤Í¡£
²®¸¶¡¡¤ä¤»¤¿¤Î¤Ï£µ¥¥í¼å¤Ç¤¹¤¬¡¢£±Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¿ôÃÍ¤¬¤¹¤´¤¯¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö´í¸±¿å°è¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿·ì°µ¤â¡¢É¸½àÃÍ¤ËÌá¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
³ùÅÄ¡¡ÂçÀ®¸ù¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë·ò¹¯½¬´·¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£