¡ÚÃæ»³ÌÆÇÏSÅÐÏ¿ÇÏ¡Û¥·¥ó¥Æ¥£¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É16Æ¬
¡¡3·î8Æü¡ÊÅÚ¡ËÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢Âè43²óÃæ»³ÌÆÇÏ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊG3¡¦4ºÐ¾å¥ª¡¼¥×¥ó¡¦ÌÆ¡¦¥Ï¥ó¥Ç¡¦¼Ç1800m¡Ë¤ÎÅÐÏ¿ÇÏ¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£½Õ¤ÎÂçÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹ÇÏ¡¢¾Þ¶â²Ã»»¤·¤¿¤¤ÇÏ¤¬½¸¤Þ¤ëÌÆÇÏ½Å¾Þ¡£¿·Àß¤µ¤ì¤¿¾®ÁÒÌÆÇÏ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤ò¾¡Íø¤·¤¿¥·¥ó¥Æ¥£¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É16Æ¬¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£
¡Ú¾®ÁÒÌÆÇÏS¡Û¥Õ¥§¥¢¥¨¡¼¥ë¥ó¥°¡¢¥·¥ó¥Æ¥£¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Æ±ÃåV16Æ¬¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼
¥¦¥¤¥ó¥¨¡¼¥Ç¥ë
¥¨¥ß¥å¡¼
¥«¥Ê¥Æ¡¼¥×
¥¥ß¥Î¥Ê¥Ï¥Þ¥ê¥¢
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¥ì¡¼¥É
¥³¥ó¥¯¥·¥§¥ë
¥¸¥å¡¼¥ó¥ª¥ì¥ó¥¸
¥·¥é¥ó¥±¥É
¥·¥ó¥Æ¥£¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¥»¥¥È¥Ð¥¤¡¼¥¹¥È
¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥½¥¦¥ë
¥Ó¥è¥ó¥É¥¶¥ô¥¡¥ì¡¼
¥Õ¥£¡¼¥ë¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼
¥Ú¥¤¥·¥ã¥Õ¥é¥ï¡¼
¥Û¡¼¥¨¥ê¡¼¥È
¥ß¥¢¥Í¡¼¥í