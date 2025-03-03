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Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition
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5G SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78/79
5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/75/77/78/79
4G LTE: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/38/39/40/41/42/48/66/71
3G UMTS: B1/2/4/5/6/8/19
2G GSM: B2/3/5/8
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