ÀÐÌÓ»Õ¡¡£³£°Ç¯¤ËµÚ¤ÖÄ´¶µ»ÕÀ¸³è½ª¤¨¡Ö¤Þ¤À¼Â´¶¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¡×¡¡£Ê£Ò£ÁÄÌ»»£²£µ£°¾¡
¡¡ÄêÇ¯¤äÍ¦Âà¤Ç£´Æü¤Ë±¹¼Ë¤ò²ò»¶¤¹¤ëÄ´¶µ»Õ£¸¿Í¤¬£²Æü¡¢³Æ¶¥ÇÏ¾ì¤ÇºÇ¸å¤Î³«ºÅ¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡ÀÐÌÓÁ±É§Ä´¶µ»Õ¡Ê£·£°¡Ë¡áÈþ±º¡á¤ÏÃæ»³£·£Ò¤Ç¥¿¥¤¥·¥ç¥¦¥í¥Þ¥ó¡Ê£¸Ãå¡Ë¤¬½ÐÁö¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¸å¡¢¥¦¥¤¥Ê¡¼¥º¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç´Ø·¸¼Ô¤é¤ÈµÇ°»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª½µ¤ÏÅÚÆü¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ£¶Æ¬¤ò½ÐÁö¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Î¾¡¤ÁÀ±¤Ï¤Ê¤¯¡¢£Ê£Ò£ÁÄÌ»»£²£µ£°¾¡¤ÇÄ´¶µ»ÕÀ¸³è¤ò½ª¤¨¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¼Â´¶¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡£±¹¼Ë¤ØÇÏ¤ò°ú¤¼è¤ê¤ËÍè¤¿¤é¼Â´¶¤¬¤ï¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Þ¤À»Å»ö¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Çµ¤¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢£³£°Ç¯¤ËµÚ¤ÖÄ´¶µ»ÕÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£