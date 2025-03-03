CÂçºå¡¡19ºÐ¤Î¹â¶¶¿Î¸Õ¤¬J1¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÇÆ±ÅÀÃÆ¤ò±é½Ð¡¡»ë»¡¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤âÉ¾²Á
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè4Àá¡¡CÂçºå2¡½2¿·³ã¡Ê2025Ç¯3·î2Æü¡¡¥Ç¥ó¥«S¡Ë
¡¡J1¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Çµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¡£ºò²Æ¤ËCÂçºå¤Ø²Ã¤ï¤Ã¤¿19ºÐ¤Î¹â¶¶¿Î¸Õ¡Ê¤Ë¤³¡Ë¤¬¸åÈ¾9Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Ã¤¿º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï1ÅÀ¤òÄÉ¤¦¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢Ãæ±û¤«¤é¥´¡¼¥ë±¦¤Ø¼Ð¤á¤ËÂçÃÀ¤ËÁö¤ê¡¢¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ÆÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òÆ³¤¤¤¿¡£¡Ö¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¾ìÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡Éã¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í¡¢Êì¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤â°é¤Á¤â¥¹¥Ú¥¤¥ó¡£23Ç¯¤ÎU¡½20WÇÕÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ï17ºÐ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¤³¤Î2·î¤Ë¤Ï¡¢U¡½20ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤ÇºÆ¤ÓWÇÕÀÚÉä¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡»ë»¡¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯À¸¤¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÀÑ¶ËÀ¤òÉ¾²Á¡£Æ±ÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¾ìÌÌ¤Ï¾ÝÄ§Åª¤Ç¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¡¢¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¹â¶¶¡£¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÇ½ÎÏ¤Ï²¤½£»Å¹þ¤ß¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£