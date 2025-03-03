ÂæÏÑ¤ÎÂç¿Íµ¤¥Á¥¢¡¦¥Á¥å¥ó¥Á¥å¥ó¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¾®Â¼µåÃÄ¼ÒÄ¹¤ÈµÇ°»£±Æ
¡¡¡þÎý½¬»î¹ç¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à8¡½0ÂæÏÑ¡¦Ãæ¿®¡Ê2025Ç¯3·î2Æü¡¡ÂæËÌD¡Ë
¡¡Ãæ¿®¤Î¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤¬µå¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¬¡¼¥ë¡×¤È¤È¤â¤Ë¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤âÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ÂæÏÑ¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥Á¥å¥ó¥Á¥å¥ó¤Ï¡¢¾®Â¼¾¡µåÃÄ¼ÒÄ¹·ó¥ª¡¼¥Ê¡¼Âå¹Ô¤ÈµÇ°»£±Æ¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡¢»î¹çÁ°¤Ëµå¾ì³°¤Ç¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¤â¼Â»Ü¡£»Ïµå¼°¤Ç¤ÏÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤ÆÂæÏÑ´Ø·¸¼Ô¤¬Åê¤¸¤¿µå¤òÁÇ¼ê¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¶Ã¤«¤»¡ÖÉáÄÌ¤Î»Ïµå¼°¤¸¤ãÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢°Õ³°¤ÈÂ®¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼ê¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£