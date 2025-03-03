´ß°æ¤æ¤¤Î ¿·¿åÍË¥É¥é¥Þ¡ÖÎø¤Ï°Ç¡×W¼ç±é·èÄê¡ª¾ðÊóÈÖÁÈ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼Ìò¡Ö°¦¤¹¤ë¿Í¤¬Ï¢Â³»¦¿Íµ´¤Ê¤Î¤«¡©¡×¼ç¿Í¸ø¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
2025Ç¯4·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿·¿åÍË¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¡ØÎø¤Ï°Ç¡Ù¤Ë·èÄê¡ª4·î16Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ë10»þ¡Á ½é²óÊüÁ÷¡ÊËè½µ¿åÍË¤è¤ë10»þÊüÁ÷¡Ë¡£
¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈÖ¤Ç¤¹¡Ù¡Ø¿¿ÈÈ¿Í¥Õ¥é¥°¡Ù¤ÎÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Á÷¤ë¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ÇÉÁ¤¯¡Èµæ¶Ë¤ÎÎø°¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡É¡£»ÖÂº½ß¤È´ß°æ¤æ¤¤Î¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£Æó¿Í¤Ïº£²ó¤¬½é¶¦±é¡£¤Þ¤¿»ÖÂº¡¢´ß°æ¶¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎGPÂÓ¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
´ß°æ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ÀÚö¡Ê»ÖÂº½ß¡Ë¤Ë¶¯Îõ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦Åû°æËü¶×¡Ê¤Ä¤Ä¤¤¡¦¤Þ¤³¤È¡ËÌò¡£Åöµ»ö¤Ç¤Ï°Õµ¤¹þ¤ß¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡ª
¢£´ß°æ¤æ¤¤Î ¥³¥á¥ó¥È
³¹¤òÊâ¤¯¤À¤±¤Ç¡¢ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÌÜ¤ËÆþ¤ë¾ðÊó¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¯ËÜÅö¤Î¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¿¿¼Â¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë»Ñ¤È¡¢¿Í´Ö¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤òÉÁ¤¯¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£
¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤±¤¬ËÜÅö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¿¿¼Â¤µ¤¨¤â¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤ÐÂ¾¤Î¸½¼Â¤¬´é¤ò½Ð¤¹¤È»×¤¦¡£
¿ÍÀ¸¤â¿Í´Ö¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁØ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Äü¤á¤º¤ËÃúÇ«¤Ë¤Ê¤¾¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤«²¿¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦¤¹¤ë¿Í¤¬Ï¢Â³»¦¿Íµ´¤Ê¤Î¤«¡©¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤½¤ó¤ÊÂç¤¤Ê»ö·ï¤¬¼´¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ë¤ÎÉôÊ¬¤ÏÉáÊ×Åª¤Ê°¦¤È¿®Íê¤ÈÄÉµá¿´¤Ç¤¹¡£¿åÍË¤Î10»þ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Åû°æËü¶×¡Ê¤Ä¤Ä¤¤¡¦¤Þ¤³¤È¡Ë30ºÐ¡§´ß°æ¤æ¤¤Î
¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡£
ÊóÆ»µ¼Ô»ÖË¾¤ÇÆþ¼Ò¤·¤¿¤¬¡¢Æþ¼Ò°ÊÍè¡¢¤º¤Ã¤ÈÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¡£
¹â¹»À¸¤Îº¢¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¿ÆÍ§¤¬¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Ë»É¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÀµµÁ´¶¤Ï¿Í°ìÇÜ¡£
¹ÔÆ°ÎÏ¤Î²ô¤À¤¬¡¢Èï³²¼Ô¡¦°äÂ²¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤Ï°ìÊâ°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¾å»Ê¤Ë¤ÏÅÜ¤é¤ì¤¬¤Á¡£
¥¬¥Ã¥Ä¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÁÇÄ¾¤ÇÎÞ¤â¤í¤¤¡£
¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢»Å»ö¤Ð¤«¤ê¤ÇÎø°¦¤Ë¤Ï±ï±ó¤¯¡Ä¡£