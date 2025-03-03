À¾Éð¡¦¹â¶¶¸÷À®¡¡º¸ÉªÀÞ¤ê¾ö¤à¿·¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç156¥¥í¥Þ¡¼¥¯¡ª¡ÖÀ¨¤¯½çÄ´¡×
¡¡¡þÎý½¬»î¹ç¡¡À¾Éð4¡½2¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯3·î2Æü¡¡SOKKEN¡Ë
¡¡µå¾ì¤¬¡¢¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£ÂÐ³°»î¹ç½éÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿À¾Éð¡¦¹â¶¶¤¬¡¢½é²ó2»à»°ÎÝ¤ÇÆÜµÜ¤ØÅê¤¸¤¿2µåÌÜ¤À¡£µå¾ì¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉÉ½¼¨¤Ï¡Ö156¥¥í¡×¡£Æâ³Ñ¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢3·î¤Ë¤·¤ÆÁá¤¯¤â¼«¸ÊºÇÂ®¤Î158¥¥í¤Þ¤Ç¤¢¤È2¥¥í¤ËÇ÷¤ë1µå¡£¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¡ÊµåÂ®¤¬¡Ë½Ð¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£À¨¤¯½çÄ´¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤ÏÀ¾Àî¤Ë½éµå¤Î155¥¥í¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢2µåÌÜ¤Î154¥¥í¤ÇÆó¥´¥íÊ»»¦¡£2»àÆóÎÝ¤Ç¤ÏÂÀÅÄ¤ò154¥¥í¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»Â¤ë¤Ê¤É¡¢½øÈ×¤«¤é150¥¥íÃæÈ×¤Î¹äÂ®µå¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£3²ó4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤â¡¢Ä¾µå¤Ç¤ÎÈï°ÂÂÇ¤Ï1ËÜ¤Î¤ß¡£¡Ö10³ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ç156¥¥í¤«¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À½Ð¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¼«¸ÊºÇÂ®¤Î¹¹¿·¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë160¥¥í¤ÎÂçÂæ¤â¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡³«Ëë11Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î0¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ºòÇ¯¤ÏÄ¾µå¤ÎÈïÂÇÎ¨¤¬23Ç¯¤Î¡¦235¤«¤é¡¦302¤Ë°²½¤·¡¢ºÇ¹âµåÂ®¤Ï¡¢23Ç¯¤Î157¥¥í¤«¤é155¥¥í¤ËÄã²¼¡£µåÂ®¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡¢¥ª¥Õ¤ÏµåÃÄOB¤Ç»Õ¾¢¤ÈÊé¤¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦µÆÃÓ¤¬Á´³ÛÉéÃ´¤·¤¿´ä¼ê¸©²Ö´¬»Ô¤Î²°ÆâÎý½¬»ÜÀß¡ÖKing¡¡of¡¡the¡¡Hill¡ÊKOH¡Ë¡×¤Ç¥Õ¥©¡¼¥à²þÂ¤¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¥°¥é¥Ö¤ò»ý¤Äº¸Éª¤òÀÞ¤ê¾ö¤ß¡¢ÂÎ¤Î²óÅ¾ÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¡£¸ú²Ì¤ÏÁá¤¯¤âµåÂ®¤ËÉ½¤ì¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡Ö¡ÊÂÇ¼Ô¤¬Ä¾µå¤ò¡ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡ÊÄ¾µå¤Ç¡Ë²¡¤»¤ëµå°Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢Éý¤â¹¤¬¤ë¡×¤È¸«¿ø¤¨¤ë¡£µÕ½±¤Î°ìÇ¯¡£¥¨¡¼¥¹¤¬¡¢µ±¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¡ÊÊ¡°æ¡¡Î¼ÂÀ¡Ë