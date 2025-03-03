µð¿Í¡¦ÂçÀª¡¡º£µ¨½é¼ÂÀï¤ÇÈ¿¾Ê¤Î1²ó1¼ºÅÀ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¾ð¤±¤Ê¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡µð¿Í1¡½4¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯3·î2Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÂçÀª¤¬º£µ¨½é¼ÂÀï¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡9²ó¤ËÅÐÈÄ¡£ÀèÆ¬¤Î´Ý»³ÏÂ¤ËÃæ±Û¤¨»°ÎÝÂÇ¤µ¤ì¡¢Â³¤¯ÀÖ±©¤Ë¤â±¦±Û¤¨¤ËÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¤Æ1²ó2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇÂ®154¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¼ý³Ï¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï7¡¢8²ó¤ä¼é¸î¿À¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÎµÙÍÜ»þ¤Ë¤Ï9²ó¤âÇ¤¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡¡¥Õ¥ë²óÅ¾¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤ë±¦ÏÓ¤Ï¡¢µá¤á¤ëÍýÁÛ¤â¹â¤¯¡ÖÀ¨¤¤À¼±ç¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾ð¤±¤Ê¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£