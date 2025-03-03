ºå¿À¡¦ºÍÌÚ¡¡´ÓÏ½£³²ó£°Éõ£µ£Ë¡¡ºÇÂ®£±£µ£²¥¥í¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬·ë¹½ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×Á°²ó£´¼ºÅÀ¤«¤é¤¤Ã¤Á¤ê½¤Àµ
¡¡¡Ö¶µ°é¥ê¡¼¥°¡¢ºå¿À£³¡Ý£²¹Åç¡×¡Ê£²Æü¡¢ÆüÅ´¹ÝÈÄ£Ó£Ç£Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ºå¿À¤ÎºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï£²Æü¡¢¶µ°é¥ê¡¼¥°¡¦¹ÅçÀï¡Ê£Ó£Ç£Ì¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£³²ó¤ò£±°ÂÂÇ£µÃ¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤È¾å¡¹¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï£±£µ£²¥¥í¤ò·×Â¬¡£¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤Î´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤¹¤Ç¤Ë£´·î£±Æü¤Î¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤Ç¤ÎÀèÈ¯¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÅê¤²¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¿·µå¾ì¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤ë¡£ºÍÌÚ¤¬£´£¸µå¤Ç¸×ÅÞ¤ò¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¤¤¤¤¤µå¾ì¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£Ä´À°ÅÐÈÄ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÂçÊª¤Ç¤Î½é¥Þ¥¦¥ó¥É¡£³Ê¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢Ì¾Á°¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤ÇÊ¨¤¤¤¿¡£ÀèÆ¬¤ÎÅÄÃæ¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤âÂ³¤¯ÃæÂ¼¾©¤Î£²µåÌÜ¤Ë£±£µ£²¥¥í¤ò·×Â¬¡£ºÇ¸å¤âÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤È¤·¡¢ÅÄÂ¼¤âÏ¢Â³»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬·ë¹½ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÒÎÏÈ´·²¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¼çÂÎ¤Ç¶õ¿¶¤ê¤È¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¼è¤ê¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÀ°¤¨¤¿¡£
¡¡Æó²ó¤Ïº´Æ£·¼¤È±©·î¡¢»°²ó¤Ï¥é¥ß¥ì¥¹¤È·×£µÃ¥»°¿¶¡£¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÇÁ´Éô»°¿¶¤«¤Ê¡£¤³¤ì¤¬¹Ã»Ò±à¤È¤«¤Ç¤â·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¡£°ÂÂÇ¤Ï»°²ó£²»à¤«¤éÅÄÃæ¤ËÆâÌî°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤À¤±¡£º£Ç¯½éÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¡¢£²·î£²£³Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¦ÃæÆüÀï¡ÊËÌÃ«¡Ë¤Ç¤Ï£²²ó£´°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸«»ö¤Ë½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢²ÝÂê¤â»Ä¤ë¡£¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£½¤Àµ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤½¤³¤«¤Ê¡×¡£¼¡²óÅÐÈÄ¤ÏÃæ£¶Æü¤Ç£¹Æü¤Îµð¿ÍÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤¬ÍÎÏ¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï£±£¶Æü¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥²¡¼¥à¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¡ÊÅìµþ¥É¡Ë¤Ç¤ÎÀèÈ¯¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢½ù¡¹¤Ë¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡º£µ¨½éÀèÈ¯¤Ï£´·î£±Æü¤Î¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¡£½µÆ¬¤Î²ÐÍËÆü¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢Â¾µåÃÄ¤Î¥¨¡¼¥¹µé¤ÈÅê¤²¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ºòµ¨¤â·Ð¸³¤·¤¿¤¬¡¢Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò²Ô¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é°ìÈ¯¤Ç»ÅÎ±¤á¤ë¤³¤È¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤Î³«Ëë¤Þ¤Ç£±¥«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÈèÏ«¤ò¤¿¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ê¤Ä¤ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¡£ÂçÊª¤Ç´¶¤¸¤µ¤»¤¿¥¨¡¼¥¹¤Î´ÓÏ½¡£¡Ö£´¡¦£±¡×¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¾å¤¬¤ë¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤¹¤ë¡£