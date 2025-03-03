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¢£¡ãBLUE ENCOUNT tour 2025 ¡ÈMeet the Quintetto¡É¡ä
5·î09Æü(¶â)¡¡°°ÀîCASINO DRIVE
5·î11Æü(Æü)¡¡¾®Ã®GOLD STONE
6·î18Æü(¿å)¡¡Ä¹ºêDRUM Be-7
6·î20Æü(¶â)¡¡¼¯»ùÅçCAPARVO¥Û¡¼¥ë
6·î21Æü(ÅÚ)¡¡·§ËÜB.9 V1
7·î12Æü(ÅÚ)¡¡½Ð±ÀAPOLLO
7·î13Æü(Æü)¡¡²¬»³YEBISU YA PRO
7·î15Æü(²Ð)¡¡¹â¾¾DIME
7·î16Æü(¿å)¡¡ÆÁÅçclub GRINDHOUSE
8·î02Æü(ÅÚ)¡¡½©ÅÄClub SWINDLE
8·î03Æü(Æü)¡¡·´»³Hip Shot Japan
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8·î06Æü(¿å)¡¡ÉÙ»³Soul POWER
8·î08Æü(¶â)¡¡¶âÂôAZ
11·î07Æü(¶â)¡¡KT Zepp YOKOHAMA
11·î09Æü(Æü)¡¡¿·³ãLOTS
11·î16Æü(Æü)¡¡ÀçÂæGIGS
11·î22Æü(ÅÚ)¡¡¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë
11·î26Æü(¿å)¡¡Zepp Nagoya
11·î28Æü(¶â)¡¡Zepp Fukuoka
11·î29Æü(ÅÚ)¡¡Zepp Osaka Bayside
12·î06Æü(ÅÚ)¡¡BLUELIVE HIROSHIMA
12·î07Æü(Æü)¡¡¹â¾¾festhalle
12·î19Æü(¶â) ¡¡Zepp Haneda(TOKYO)
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