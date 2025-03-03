Í¹ÊØ¶ÉÌÖ¤Ë¡ÖºâÀ¯»Ù±ç¡×¸¡Æ¤¡¡¼«Ì±ÅÞµÄÏ¢¡¢Ç¯650²¯±ßµ¬ÌÏ
¡¡Í¹À¯Ì±±Ä²½Ë¡¤Ê¤É¤Î²þÀµ¤ò¤á¤¶¤¹¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÄ°÷Ï¢ÌÁ¤¬¡¢µÒÂ¤¬±ó¤Î¤¯Í¹ÊØ¶ÉÌÖ¤Ø¤ÎºâÀ¯»Ù±ç¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¸òÉÕ¶â¤ÎÁÏÀß¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñ¤¬ÆüËÜÍ¹À¯¤«¤é¼õ¤±¼è¤ëÇÛÅö¶â¤Ê¤É¤ò¸µ¼ê¤Ë¡¢Ç¯650²¯±ßµ¬ÌÏ¤òÆüËÜÍ¹ÊØ¤ËÅÏ¤¹¡£º£¹ñ²ñ¤Ø¤ÎÄó½Ð¤ò¤á¤¶¤¹Ë¡²þÀµ°Æ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤àÊý¿Ë¤À¡£
¡Ú¿Þ¡ÛÍ¹ÊØ¶ÉÌÖ¤Ø¤Î¿·¤¿¤ÊºâÀ¯»Ù±ç¤Î°Æ
¡¡µÄÏ¢¤¬¤Þ¤È¤á¤¿ÁÇ°Æ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜÍ¹À¯¤¬¹ñ¤ËÊ§¤¦ÇÛÅö¶â¤ò¥¼¥í¤È¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬¤òÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¤ÎÍ¹À¯´ÉÍý¡¦»Ù±çµ¡¹½¤Ëµò½Ð¤µ¤»¤ë¡£µ¡¹½¤¬¸òÉÕ¶â¤È¤·¤ÆÆüËÜÍ¹ÊØ¤ËÅÏ¤·¡¢Í¹ÊØ¶É¤ÎÁë¸ý¤Î¿Í·ïÈñ¤Ë¤¢¤Æ¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÍ¹À¯¤«¤é¹ñ¤Ø¤ÎÇÛÅö¤Ï2023Ç¯ÅÙ¤ÇÌó576²¯±ß¡£°ìÄê´ü´Ö¤¬²á¤®¤ÆÍøÍÑ¼Ô¤¬¸¢Íø¤ò¼º¤¦Í¹ÊØÃù¶â¤Î°ìÉô¤â²Ã¤¨¡¢¸òÉÕ¶â¤òÇ¯650²¯±ßµ¬ÌÏ¤È¤¹¤ëÁÛÄê¤À¡£¤½¤ÎÊ¬¤À¤±¹ñ¤Î¼ýÆþ¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ë¡²þÀµ¤òµá¤á¤ëÁ´¹ñÍ¹ÊØ¶ÉÄ¹²ñ¤Ï¡¢»²±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¸øÇ§¤ÎÁÈ¿¥Æâ¸õÊä¤òÎ©¤Æ¡¢¹â¤¤½¸É¼ÎÏ¤ò¸Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²Æ¤Î»²±¡Áª¤âÇ°Æ¬¤Ë¡¢µÄÏ¢¤Ïº£¹ñ²ñ¤Ç¤ÎË¡²þÀµ¤Ë¤³¤®Ãå¤±¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£¡ÊÆ£ÅÄÃÎÌé¡Ë