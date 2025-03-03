ÆâÌîÀ»ÍÛ¡¡¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¾®ËÒ´ðÃÏ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ÖCG¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡¡¥Æ¥ìÄ«¡ÖPJ¡Á¹Ò¶õµßÆñÃÄ¡Á¡×¼ç±é
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆâÌîÀ»ÍÛ¡Ê56¡Ë¤¬2Æü¡¢°¦ÃÎ¸©¾®ËÒ»Ô¤Î¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¾®ËÒ´ðÃÏ¤Ç¡¢¼ç±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥é¥Þ¡ÖPJ¡Á¹Ò¶õµßÆñÃÄ¡Á¡×¡Ê4·î24Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢ÌÚÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¹Ò¶õµßÆñÃÄ¤ÎÂâ°÷¤ò°é¤Æ¤ëµßÆñ¶µ°éÂâ¤¬ÉñÂæ¤ÎÀÄ½ÕÊª¸ì¡£
¡¡Àã»³¤ÎÁøÆñ¡¦µß½õ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤Û¤Ü¿áÀã¤Ç¤·¤¿¡£CG¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤¬Èó¾ï¤ËÍê¤â¤·¤¯¤Æ¡¢µßÆñÂâ¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²á¹ó¤Ê»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£