°ÂÆ£Í§¹á¡¡ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥È¥Ã¥×¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½Æþ¤ê¤ËÁ°¿Ê
¡¡¡þÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê2025Ç¯3·î2Æü¡¡ÅìµþÅÔÄ£¡ÁÅìµþ±ØÁ°¡Ë
¡¡½÷»Ò¤Ï°ÂÆ£Í§¹á¡Ê30¡á¤·¤Þ¤à¤é¡Ë¤¬2»þ´Ö23Ê¬37ÉÃ¤ÇÆüËÜ¿ÍºÇ¹â¤Î11°Ì¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÁè¤¦JMC¥·¥ê¡¼¥º¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¡¢ÂåÉ½Æþ¤ê¤ØÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÆ£¤¬30¥¥í°Ê¹ß¤Ë¼ºÂ®¤·¤Ê¤¬¤é¤âÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¡£¡ÖÂ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤â¤·ÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤éÆ±¤¸¼ºÇÔ¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëº£²ó¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£µÞ·ã¤Ê²¹ÅÙ¾å¾º¤ÇÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿µë¿å¤ò²ÝÂê¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ï¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¤ÎÌÜÉ¸¤¬¤«¤Ê¤ï¤º1Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤Ç½Ð¾ì¡£ºòÇ¯8·î¤Ë¥ï¥³¡¼¥ë¤«¤é¡¢¤·¤Þ¤à¤é¤Ë°ÜÀÒ¡£Åìµþ¤Ç¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢½Ð¾ì¤ò¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¤È¤¤¤¦¤«²ù¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤¤òÀ²¤é¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡JMC¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¡¢17Ç¯°ÊÍè¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½Æþ¤ê¤ËÂç¤¤¯Á°¿Ê¡£Áª¹Í¥ì¡¼¥¹¤Ï9Æü¤ÎÌ¾¸Å²°¥¦¥£¥á¥ó¥º¤ò»Ä¤¹¤¬¡¢ÆüËÜÎ¦Ï¢¤Î¹â²¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡Ö¡Ê°ÂÆ£¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡ËÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£