¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¡×¡¢À¯ÉÜ¤ÎÇ¯¼ý¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤ÆÉéÃ´³Û¤ò°ú¤¾å¤²¤ëÊý¿Ë¤Ë¡ÖÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×56%¡¡3·îJNNÀ¤ÏÀÄ´ºº
¹â³Û¤Î°åÎÅÈñ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë´µ¼Ô¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤ë¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤Ïº£¸å¡¢Ç¯¼ý¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤ÆÉéÃ´³Û¤ò°ú¤¾å¤²¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë56%¤Î¿Í¤¬¡ÖÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤³¤È¤¬ºÇ¿·¤ÎJNN¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÆâ³Õ¤ò»Ù»ý¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÀè·î¤ÎÄ´ºº¤«¤é1.3¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¡¢38.4%¡¢»Ù»ý¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï2.0¥Ý¥¤¥ó¥È²¼Íî¤·¡¢57.7%¤Ç¤·¤¿¡£
¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¹â¹»¼ø¶ÈÎÁ¤ò¤á¤°¤ê¡¢¢§¸øÎ©¹â¹»¤Ï2025Ç¯4·î¤«¤é¼Â¼ÁÌµ½þ²½¡¢¢§»äÎ©¹â¹»¤Ï2026Ç¯4·î¤«¤é½êÆÀÀ©¸Â¤ò³°¤·¡¢»Ù±ç¶â¤òÇ¯´Ö45Ëü7000±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¹ç°Õ¤ò¡ÖÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¡×¤Ï52%¡¢¡ÖÉ¾²Á¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ï34%¤Ç¤·¤¿¡£
¼¡¤ËÇ¯¼ý¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¤á¤°¤ê¡¢Í¿ÅÞÂ¦¤ÏÇ¯¼ý¤Ë±þ¤¸¤Æ½êÆÀÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë²þÀµ°Æ¤ò¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾å¾è¤»¤¹¤ë³Û¤ËÇ¯¼ý¤ÎÀ©¸Â¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö°ìÄê¤ÎÇ¯¼ý¤ÇÀ©¸Â¤¹¤Ù¤¡×¤¬48%¡¢¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÀ©¸Â¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤¬44%¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤ÏÀ©ÅÙ¤Î°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ëº£¸å¡¢Ç¯¼ý¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤ÆÉéÃ´³Û¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÊý¿Ë¤Ë¡ÖÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¡×¤Ï42%¡¢¡ÖÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ï56%¤Ç¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÇÉÈ¶¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤Î²òÌÀ¤Î¤¿¤á¡¢°ÂÇÜÇÉ¤Î¸µ²ñ·×ÀÕÇ¤¼Ô¤Î»²¹Í¿ÍÄ°¼è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÄ°¼è¤ÇÎ¢¶âÌäÂê¤Î¼ÂÂÖ²òÌÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¼ÂÂÖ²òÌÀ¤Ë¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×¤Ï22%¡¢¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤Ï66%¤Ç¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤«¤é3Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¢§¡Ö¥í¥·¥¢¤Î¼çÄ¥¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ºÀïÆ®¤ò·ÑÂ³¤¹¤Ù¤¡×¤Ï22%¡¢¢§¡Ö¥í¥·¥¢¤Î¼çÄ¥¤ò°ìÉô¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤Ç¤âÄäÀï¤¹¤Ù¤¡×¤Ï63%¤Ç¤·¤¿¡£
³ÆÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¤´Í÷¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÀ¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¡Û
¼«Ì±¡¡25.6%¡Ê0.9¢¬¡Ë ¡¡Î©·û¡¡5.6%¡Ê0.8¢¡Ë
°Ý¿·¡¡3.6%¡Ê0.5¢¬¡Ë¡¡¡¡¸øÌÀ¡¡2.7%¡Ê0.7¢¡Ë
¹ñÌ±¡¡10.9%¡Ê2.8¢¬¡Ë¡¡ ¶¦»º¡¡2.2%¡Ê0.3¢¬¡Ë
¤ì¤¤¤ï¡¡4.1%¡Ê0.1¢¡Ë¡¡»²À¯¡¡0.4%¡Ê0.4¢¡Ë
¼ÒÌ±¡¡0.1%¡Ê0.0-¡Ë¡¡ ¡¡ÊÝ¼é¡¡0.2%¡Ê0.2¢¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¡¡0.7%¡Ê0.3¢¬¡Ë¡¡»Ù»ý¤Ê¤·¡¡39.0%¡Ê2.9¢¡Ë
¡ÚÄ´ººÊýË¡¡Û
JNN¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ÇÌµºî°Ù¤Ë¿ô»ú¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¸ÇÄêÅÅÏÃ¤È·ÈÂÓÅÅÏÃÎ¾Êý¤ò¤«¤±¤Æ¹Ô¤¦¡ÖRDDÊý¼°¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢2Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÁ´¹ñ18ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷2462¿Í¡Ì¸ÇÄê828¿Í¡¢·ÈÂÓ1634¿Í¡Í¤ËÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¤¦¤Á41.7%¤Ë¤¢¤¿¤ë1027¿Í¤«¤éÍ¸ú¤Ê²óÅú¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆâÌõ¤Ï¸ÇÄêÅÅÏÃ470¿Í¡¢·ÈÂÓ557¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ÎÊ¬Ìî¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¿Í¡×¤¬Â¿¤¯²óÅú¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤Ë¤ÏÊÐ¤ê¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¡ÖÍ¸¢¼Ô¤Î½Ì¿Þ¡×¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤âJNN¤Ç¤ÏÅÅÏÃ¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµºî°Ù¤ËÁª¤ó¤ÀÊý¡¹¤ËÂÐ¤·¡¢µ¡³£¤Ë¤è¤ë¼«Æ°²»À¼¤ÇÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä´ºº°÷¤¬Ä¾ÀÜÊ¹¤¼è¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÇÄêÅÅÏÃ¤âÇ¯ÎðÁØ¤¬ÊÐ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤«¤éÍð¿ô¤Ç»ØÄê¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤ª°ì¿Í¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¼ÁÌä¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£