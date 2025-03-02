¶á»ë¤Ç¤âÏ·´ã¤Ë¤Ê¤ë¡©Ï·´ã¤Î¸¶°ø¡¦Ï·´ã¶À¤ä¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ÎÁª¤ÓÊý¤ò²òÀâ
Ï·´ã¤Î¸¶°ø¤ä¶á»ë¤È¤Î°ã¤¤Ï·´ã¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¤«¡©Ï·´ã¤È¤Ï¶áÊý¤Î¤â¤Î¤ò¸«¤ëºÝ¤Ë¡¢¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¡¦¤Ü¤ä¤±¤ë¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ï40Âå¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢¤È¤¯¤Ë¶áÊý¤ò¸«¤ëºî¶È¤¬Èè¤ì¤ë¡¦¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Ê¤É¤Î¼«³Ð¾É¾õ¤òÇ§¼±¤·»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢±óÊý¤«¤é¶áÊý¤Î¤â¤Î¤ò¸«¤ëºÝ¤Ë¥Ô¥ó¥È¤¬¹ç¤¦¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡¦Çö°Å¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¶á¤¯¤Î¤â¤Î¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤È½ù¡¹¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¯¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ï·´ã¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤Î¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤áÁá´ü¤ÎÂÐºö¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Ï·´ã¤Î¸¶°ø¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ï·´ã¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÀ¸Íý¸½¾Ý¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ã¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤½¤Î¤È¤¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥Ô¥ó¥È¤¬¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¼«Æ°¤ÇÄ´Àá¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤Êý¤Û¤ÉÄ´ÀáÎÏ¤ÏÂç¤¤¯Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÄ´ÀáÎÏ¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¿ê¤¨¡¢Ï·´ã¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£´ã¤Î¹½Â¤¤Ï¥«¥á¥é¤Î¹½Â¤¤ËÎã¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£´ã¤ÎÁÈ¿¥¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¿å¾½ÂÎ¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤Î¥ì¥ó¥º¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Î¤ò¸«¤ë¤È¤¤Ï¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¿å¾½ÂÎ¤Î¼þ¤ê¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ëÌÓÍÍÂÎ¤«¤éÆÍµ¯¤·¤Æ¤¤¤ëÌÓÍÍ¾®ÂÓ¤¬¤æ¤ë¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¿å¾½ÂÎ¤Î¸ü¤ß¤¬Áý¤¹¤³¤È¤Ç¥Ô¥ó¥È¤¬¹ç¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¿å¾½ÂÎ¤Ï¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÊÑÀ¤¬µ¯¤³¤ë¤¿¤á¸Ç¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌÓÍÍ¾®ÂÓ¤¬¤æ¤ë¤ó¤Ç¤â¸ü¤µ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¡¢¥Ô¥ó¥È¤¬¹ç¤ï¤»¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡Ö¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¡¦¤Ü¤ä¤±¤ë¡×¤Ê¤ÉÏ·´ã¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¶á»ë¤Ç¤âÏ·´ã¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©Àè½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ï·´ã¤ÏÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ëÀ¸Íý¸½¾Ý¤Î¤¿¤á¡¢¶á»ë¤ÎÊý¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ç¤â¾É¾õ¤Ï¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¶á»ë¤ÎÊý¤Ï´ã¶À¤ä¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Ç¶ºÀµ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â40Âåº¢¤«¤é¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢Ï·´ã¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì»Ï¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¶á»ë¤ÎÊý¤ÏÏ·´ã¤ò¼«³Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶á»ë¤Ï¶áÊý¤Ë¥Ô¥ó¥È¤¬¹ç¤¤¤ä¤¹¤¤¾É¾õ¤Ç¤¹¡£¸µ¡¹¶áÊý¤Ë¥Ô¥ó¥È¤¬¹ç¤¤¤ä¤¹¤¤¡¦ÉáÃÊ¤«¤é´ã¶À¤ä¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Ç¶ºÀµ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¿å¾½ÂÎ¤Î¸ü¤µ¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤¿¤áÏ·´ã¤Î¾É¾õ¤ò¼«³Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶á»ë¤ÈÏ·´ã¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Î°ã¤¤¤Ï¡©¶á»ë¤Ï¶þÀÞ°Û¾ï¡¢Ï·´ã¤ÏÇ¯Îð¤Ë¤è¤ëÀ¸Íý¸½¾Ý¤Çµ¯¤³¤ë¾É¾õ¤Î¤¿¤á¡¢»ÅÁÈ¤ß¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶á»ë¤Ï¡¢¿å¾½ÂÎ¤òÄÌ¤Ã¤¿¸÷¤¬ÌÖËì¤è¤ê¼êÁ°¤Ç¾ÇÅÀ¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢±óÊý¤ò¸«¤ë¤È¤¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¾õÂÖ¤ËÂÐ¤·¶áÊý¤ò¸«¤ë¤È¤¤Ï¾ÇÅÀ¤¬ÌÖËì¤Ë¶á¤¤¤¿¤á¡¢¥Ô¥ó¥È¤¬¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤Þ¤¹¡£Ï·´ã¤ÏÀè½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¿å¾½ÂÎÊÑÀ¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ç¥Ô¥ó¥È¤¬¹ç¤ï¤»¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¶áÊý¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¾É¾õ¤Ç¤¹¡£¶á»ë¤ÈÏ·´ã¤Ï»ÅÁÈ¤ß¤ä¸«¤¨Êý¤Ë°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â´ã¤ÎÄ´Àáµ¡Ç½¤Ë¤è¤ë¾É¾õ¤Ç¤¹¡£
Ï·´ã¤Î¼õ¿Ç¤ä¶ºÀµÊýË¡Ï·´ã¤Ç´ã²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ëÌÜ°Â¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æüº¢¤«¤é¼ê¸µ¤¬¤Ü¤ä¤±¤¿¤ê¸«¤¨¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢Ï·´ã¤Î½é´ü¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÁá´ü¤Ë´ã²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¾É¾õ¤ò´ãÀºÈèÏ«¤ä»ëÎÏÄã²¼¤È¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´ã¤Î¸«¤¨Êý¤Î¾É¾õ¤¬Ã±¤Ë´ãÀºÈèÏ«¤ä»ëÎÏÄã²¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ï·´ã¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢ÊÌ¤ÎÉÂµ¤¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£´ã¤Ë²¿¤é¤«¤Î°ÛÊÑ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢Â®¤ä¤«¤Ë´ã²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´ã²Ê¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸¡ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©´ã²Ê¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î¸¡ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
»ëÎÏ¸¡ºº
¶þÀÞ°Û¾ï¤ÎÍÌµ
ºÙ·äÅô¡Ê¤µ¤¤¤²¤¤È¤¦¡Ë¸²Èù¶À¸¡ºº
´ãÄì¸¡ºº»ëÎÏ¸¡ºº¤ÏÏ·´ã¤Î¾ì¹ç¡¢¶á¸«»ëÎÏ¸¡ºº¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊýË¡¤¬¤È¤é¤ì¤Þ¤¹¡£´ã¤«¤éÌó40cm¤Îµ÷Î¥¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¸«¤¨¤ë¤Î¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¸¡ºº¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿´ã²Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¸¡ºº¤ÏÏ·´ã°Ê³°¤Ë¡¢ÇòÆâ¾ã¤äÎÐÆâ¾ã¤Ê¤ÉÊÌ¤ÎÉÂµ¤¤ÎÍÌµ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£´ã²Ê¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ê¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áá´ü¤ËÏ·´ã¤ÎÂÐºö¤¬¤È¤ì¤¿¤êÂ¾¤ÎÉÂµ¤¤ÎÈ¯¸«¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤áÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Ï·´ã¤Î¶ºÀµÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ï·´ã¤Î¶ºÀµÊýË¡¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ï·´ã¶À
±ó¶áÎ¾ÍÑ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º
Â¿¾ÇÅÀ´ãÆâ¥ì¥ó¥º
¥â¥Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¥ìー¥·¥Ã¥¯ÁáµÞ¤Ë¶ºÀµ¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢Ï·´ã¶À¤ä±ó¶áÎ¾ÍÑ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤â´ã²Ê¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¡¢¤´¼«¿È¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ì¥ó¥º¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢½èÊýäµ¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¤¿¤áÏ·´ã¶À¤Î¾ì¹ç¤ÏÈÎÇäÅ¹¤Ø¹Ô¤¡¢¥ì¥ó¥º¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÎØ³Ô¤ä´ã¤Î°ÌÃÖ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Õ¥ìー¥à¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°åÎÅµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤ä¥ì¥ó¥º¤Î²þÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢ÇòÆâ¾ã¼ê½Ñ»þ¤ËÂ¿¾ÇÅÀ´ãÆâ¥ì¥ó¥º¤òÁÞÆþ¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¾ÇÅÀ´ãÆâ¥ì¥ó¥º¤Ï¡¢2ÅÀ¤ä3ÅÀ¤Ë¾ÇÅÀ¤¬¹ç¤¦¹½Â¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ì¥ó¥º¤Ç¤¹¡£¶þÀÞ·¿¡¦²óÀÞ·¿¡¦¾ÇÅÀ¿¼ÅÙ³ÈÄ¥·¿¤Î3¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶þÀÞ·¿¤Ï¶þÀÞÎÎ°è¤Ë¤è¤ê¡¢¥ì¥ó¥º¤òÄÌ¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¸÷¤¬Ê£¿ô¤ËÊ¬»¶¤µ¤ì¤ë¹½Â¤¤Ç¤¹¡£¸÷¤ÎÂ»¼º¤¬¾¯¤Ê¤¯±óÊý¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È´¶ÅÙ¤¬Äã¤¤¤¿¤á¡¢±óÊý¤ò¸«¤ëºÝ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¶áÊý¤Ë¤Ï¾ÇÅÀ¤¬¹ç¤¤¤Ë¤¯¤¤¡¦Æ·¹¦¥µ¥¤¥º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²óÀÞ·¿¤Ï¥ì¥ó¥º¤òÄÌ¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¸÷¤¬²óÀÞ¸½¾Ý¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ó¶á2¤Ä¤Î¾ÇÅÀ¤ò·ë¤Ó´ã¶À¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Ô¥ó¥È¤¬¹ç¤¦¹½Â¤¤Ç¤¹¡£Æ·¹¦¥µ¥¤¥º¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤ÈÆ·¹¦¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¹âÎð¼Ô¤ÎÊý¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶þÀÞ·¿¡¦²óÀÞ·¿¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìµó¤²¤¿¤è¤¦¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È´¶ÅÙ¤ÎÄã²¼¤äÌë´Ö¤Ë¸÷¤¬¿¤Ó¤ÆâÁ¤·¤¯¸«¤¨¤ë¥°¥ì¥¢¤ä¡¢¸÷¤Î¼þÊÕ¤ËÎØ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¥Ï¥íー¸½¾Ý¤¬¤ß¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¾ÇÅÀ¿¼ÅÙ³ÈÄ¥·¿¤Ï¡¢¾ÇÅÀ¤ò·ë¤ÖÈÏ°Ï¤¬¹¤¤¥ì¥ó¥º¤Ç¤¹¡£°ìÅÀ¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ëÃ±¾ÇÅÀ¥ì¥ó¥º¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¸«¤¨Êý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶áÊý¤Î¸«¤¨Êý¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥°¥ì¥¢¤ä¥Ï¥íー¸½¾Ý¤¬Èó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¯Ìë´Öºî¶È¤ò¹Ô¤¦Êý¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ì¥ó¥º¤òÁªÂò¤·¤Æ¤â¡¢¥ì¥ó¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤¨¤ë±ÇÁü¤ËÇ¾¤¬´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤ÏÎ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Â¿¾ÇÅÀ´ãÆâ¥ì¥ó¥º¤ÏÁªÄêÎÅÍÜÈñÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁªÄêÎÅÍÜÈñÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ì¥ó¥º¤òÁªÂò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥ì¥ó¥º¤Îº¹³Û¤Ï¼«Èñ¿ÇÎÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ÏÊÝ¸±Å¬±þ¤µ¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£ÈñÍÑ¤Ï°å±¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢20～80Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¡Ö¹â²Á¤Ê¥ì¥ó¥º¤À¤«¤é¤è¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤ÇÂ¿¾ÇÅÀ´ãÆâ¥ì¥ó¥º¤òÁªÂò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥â¥Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¥ìー¥·¥Ã¥¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊýË¡¤âµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÒ´ã¤Ï±óÊý¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¤â¤¦ÊÒ´ã¤Ï¶áÊý¤Ë¥Ô¥ó¥È¤¬¹ç¤¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¶ºÀµ¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¸«¤¨Êý¤Ë´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ÈÇ¾¤¬¤½¤Î¤È¤¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÈ½ÃÇ¤·±ó¶á¤¬»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Û¤È¤ó¤É´ã¶À¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ¸³è¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ï·´ã¤Î¾É¾õ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈºÙ¤«¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤ëºÝ¤Ë´ã¶À¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«Æó½Å¤Ë¸«¤¨¤ë¡¦°ãÏÂ´¶¤¬¶¯¤¤¡¦°ì»þÅª¤Ë¥É¥é¥¤¥¢¥¤¤Î¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤áÎ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥â¥Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¥ìー¥·¥Ã¥¯¤ÏÄ¹»þ´Ö±¿Å¾¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¸«¤ëºî¶È¤ò¤¹¤ëÊý¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¥½¥Õ¥È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Ë¤è¤ë¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤¨¤ë¤¿¤á¡¢´ã²Ê°å¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÈñÍÑ¤Ï¼«Í³¿ÇÎÅ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á°å±¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢20～40Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ï·´ã¤Î¶ºÀµÊýË¡¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤´¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊýË¡¤ò´ã²Ê°å¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÁªÂò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ï·´ã¤ÎÍ½ËÉ¤äÏ·´ã¶ÀÁª¤ÓÏ·´ã¤òÍ½ËÉ¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©Ï·´ã¤ÏÏ·²½¸½¾Ý¤Î°ì¤Ä¤Î¤¿¤á¡¢Æü¾ï¤ÎÀ¸³è½¬´·¤ò¸«Ä¾¤·Í½ËÉ¤ËÅØ¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿©À¸³è¤Ç¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤Î»À²½¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¥Ó¥¿¥ß¥óA¡¦C¡¦E¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÎÐ²«¿§ÌîºÚ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤Ä¤Ä¡¢¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ï·´ã¤Î¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ï¡¢Á´¿È¤ÎÏ·²½¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÅ¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¡¦ÎÉ¼Á¤Ê¿çÌ²¡¦¥¹¥È¥ì¥¹´ËÏÂ¤Ê¤É¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉé²Ù¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤À¸³è¤¬Ï·´ã¤ÎÍ½ËÉ¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢´ã¼þ¤ê¤Î¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤âÍ½ËÉÊýË¡¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£´ã¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤Ç°ìÅÀ¤ò¸«Â³¤±¤ëºî¶È¤òÂ³¤±¤º¡¢±óÊý¤È¶áÊý¤ò¸ò¸ß¤Ë¸«¤ë¡¦´ã¤òÊÄ¤¸¤Æ´ã¼þ¤ê¤ò¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤¹¤ë¤Ê¤É¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´ã¼þ¤ê¤Î·ìÎ®¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÈèÏ«¤¬Î¯¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢Ï·´ã¤Î¾É¾õ¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ï·´ã¶À¤ÎÁª¤ÓÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ï·´ã¶À¤È°ì¸ý¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢»ÈÍÑÍÑÅÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤ÓÊý¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»Å»ö¡¦¼Ö¤Î±¿Å¾¡¦ÆÉ½ñ¤Ê¤É¡¢¤´¼«¿È¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿¤¤ÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ï·´ã¶À¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ï·´ã¶À¤Î¥ì¥ó¥º¤Ï¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î4¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã±¾ÇÅÀ¥ì¥ó¥º
Æó½Å¾ÇÅÀ¥ì¥ó¥º
»°½Å¾ÇÅÀ¥ì¥ó¥º
Îß¿Ê¶þÀÞ¥ì¥ó¥ºÃ±¾ÇÅÀ¥ì¥ó¥º¤Ï¡¢¶á¤¯¤äÉ¬Í×¤ÊÈÏ°Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á°ìÄê¤ÎÈÏ°Ï¤À¤±¤Ë¥Ô¥ó¥È¤¬¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£Æó½Å¾ÇÅÀ¥ì¥ó¥º¤Ï±óÊý¤È¶áÊý¡¢»°½Å¾ÇÅÀ¥ì¥ó¥º¤Ï±óÊý¡¦Ãæ´Ö¡¦¶áÊý¤Ë¥Ô¥ó¥È¤¬¹ç¤¦¥ì¥ó¥º¤Ç¤¹¡£»ÈÍÑÊýË¡¤Ë¥³¥Ä¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´·¤ì¤ë¤Þ¤ÇÃí°Õ¤·¤Ê¤¬¤éÆü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Îß¿Ê¶þÀÞ¥ì¥ó¥º¤ÏÆó½Å¾ÇÅÀ¥ì¥ó¥º¤ä»°½Å¾ÇÅÀ¥ì¥ó¥º¤È°ã¤¤¡¢¥ì¥ó¥º¤Ë¶ÌÜ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¼þ¤ê¤«¤é¸«¤¿¤éÄÌ¾ï¤Î´ã¶À¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¿¤áÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥ì¥ó¥º¤Ç¤¹¡£Ï·´ã¤ÏÈ¯¾É¤·»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢65ºÐÁ°¸å¤Þ¤Ç¾É¾õ¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤É¤¤Ë¹ç¤Ã¤¿Ï·´ã¶À¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´ãÀºÈèÏ«¤¬µ¯¤¡¢Æ¬ÄË¤ä¸ª¤³¤ê¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£Ï·´ã¶À¤Ï°ìÅÙºî¤Ã¤¿¤é¤è¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸«¤¨Êý¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢´ã²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¸¡ºº¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¹ç¤Ã¤¿Ï·´ã¶À¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ï·´ã¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥ºÁª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ï·´ã¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë±ó¶áÎ¾ÍÑ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£±ó¶áÎ¾ÍÑ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Ï¡¢1Ëç¤Î¥ì¥ó¥º¤ÎÃæ¤Ë±óÊý¤È¶áÊý¤ò¸«¤ëÉôÊ¬¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹½Â¤¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥ºÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥¿¥¤¥×¤È¥Ïー¥É¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Íð»ë¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¥½¥Õ¥È¥ì¥ó¥º¤Î¾ì¹ç¡¢¸Ä¿Íº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬±ó¶á¤È¤â¤Ë¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¥Ïー¥É¥¿¥¤¥×¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥ì¥ó¥º¹½Â¤¤â¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±ó¶á¤ÎÅÙ¿ô¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¤¥Õ¥©ー¥«¥ë¤È¡¢¥ì¥ó¥º¤ÎÃæ¿´¤«¤é¼þÊÕ¤Ë¸þ¤½ù¡¹¤ËÅÙ¿ô¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥©ー¥«¥¹¤Ç¤¹¡£Æüº¢¤«¤é¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¿Êý¤¬Ï·´ã¤È¤Ê¤ê¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤òÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥áー¥«ー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥ó¥º¤Î¤Ä¤±¿´ÃÏ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ïÎà¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤¬¤è¤¤¤«¤Ï´ã²Ê°å¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÁªÂò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Ï½é¤á¤Ï¤è¤¯¤Æ¤â½ù¡¹¤Ë¸«¤¨Êý¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤´¼«¿È¤¬Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¤Þ¤Ç¥Æ¥¹¥È¥ì¥ó¥º¤¬»î¤»¤ë´ã²Ê°å¤òÁª¤Ö¤³¤È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤áÏ·´ã¤ÏÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½¤ì¤ë¾É¾õ¤Î¤¿¤á¡¢¶þÀÞ°Û¾ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¶á»ë¤ÎÊý¤Ç¤â¾É¾õ¤Ï¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¶á¤¯¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ü¤ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢´ã²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·Å¬ÀÚ¤Ê¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ï·´ã¤Î¶ºÀµÊýË¡¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÊýË¡¤ä¥á¥ê¥Ã¥È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÇÄ°®¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ï·´ã¤ÏÊüÃÖ¤·¤Æ¤â²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Ê¹Ô¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¤¹¡£´ã¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê´ï´±¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤´¼«¿È¤Ë¹ç¤Ã¤¿¶ºÀµÊýË¡¤òÁªÂò¤·¡¢Ï·´ã¤È¾å¼ê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥
Ï·´ã¡Ã¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜ´ã²Ê³Ø²ñ
¶á»ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÃÆüËÜ¼å»ë¼Ð»ë³Ø²ñ
40Âå¤Ç»Ï¤Þ¤ëÌÜ¤ÎÏ·²½¡Ã¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜ´ã²Ê°å²ñ
´ã¤Î¹½Â¤¡Ã¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜ´ã²Ê°å²ñ
¶á»ë¡¦±ó»ë¡¦Íð»ë¡Ã¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜ´ã²Ê³Ø²ñ
Â¿¾ÇÅÀ´ãÆâ¥ì¥ó¥º¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜÃÎ¼±¤ª¤è¤ÓÅ¬Àµ»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¸÷
Ï·´ã¡Ã°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÂçºåÉÜ°å»Õ²ñ
Ï·´ã¡Ã°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÂçÅì¡¦»ÍÛêÆí°å»Õ²ñ¤³¤Îµ»ö¤Î´Æ½¤»õ²Ê°å»Õ
Ìø Ì÷Íº°å»Õ(²£ÉÍ»ÔÂç »ë³ÐºÆÀ¸³°²Ê³ØµÒ°÷¶µ¼ø ¤ª²ÖÃã²°´ã²Ê±¡Ä¹)
ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡Ê1995Ç¯ MD¡Ë/ ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡½¤Î»¡Ê°å³ØÇî»Î 2001Ç¯ PhD¡Ë / ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉô´ã²Ê³Ø¶µ¼¼¹Ö»Õ¡Ê2012-2015Ç¯¡Ë / ¥Ç¥åー¥¯¡¦¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¹ñÎ©Âç³Ø°å³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡Ê2016Ç¯-2020Ç¯¡Ë/ °°Àî°å²ÊÂç³Ø´ã²Ê³Ø¶µ¼¼¶µ¼ø¡Ê2018Ç¯-2020Ç¯¡Ë / ²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø »ë³ÐºÆÀ¸³°²Ê³Ø µÒ°÷¶µ¼ø¡Ê2020Ç¯-¸½ºß¡Ë / ÀìÌç¤Ï²«ÈÃ¼À´µ¡£¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¹ñºÝÅª¤Ê³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÔÆâ¤Î¤ª²ÖÃã ²°´ã²Ê¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤äDeepEyeVision³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤· ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ðÁÃ°å³Ø¤Î³Ø½ÑÅª¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Á¡¢°åÎÅ·ÐºÑ¸¦µæ¡¢ÁÏÌô¡¢¹ñºÝ¶¦Æ±Î×¾²¸¦µæ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ»ö¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë