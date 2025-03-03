¡ÖSixTONES¡×µþËÜÂç²æ¡Ö20ÂåºÇ¸å¤ÎËÍ¤«¤é¤Î·Ê¿§¤ò¡Ä¡×¡¡½é¼Ì¿¿Å¸¡Ö»ëÅÀ¤È»ÏÅÀ¡×3Æü³«Ëë
¡¡SixTONES¤ÎµþËÜÂç²æ¡Ê30¡Ë½é¤Î¼Ì¿¿Å¸¤¬3Æü¤Ë¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎMIYASHITA¡¡PARK¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£ºòÇ¯12·î¤ËµþËÜ¤¬30ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤Ç»£±Æ¤·¤¿Ãæ¤Ç¸·Áª¤·¤¿97Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅ¸¼¨¡£¡Ö20ÂåºÇ¸å¤ÎËÍ¤«¤é¤Î·Ê¿§¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö»ëÅÀ¤È»ÏÅÀ¡×¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Î»ëÅÀ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤¬¡Ê¼Ì¿¿Å¸¤ò¡Ë¤ä¤ë°ÕÌ£¤¬À¸¤Þ¤ì¤ÆÁÇÅ¨¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡°õºþ¤¹¤ëÁÇºà¤ä¼êË¡¡¢Å¸¼¨¶õ´Ö¤ÎºÙÉô¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ÇÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¼Ì¿¿Å¸¡×¤È¼«¿®¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿Å¸¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢ºÇ¶á¤ÏÌý³¨¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤¬Áá¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÅ¸¼¨¤Î²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÁá¤¯¤â¼¡¤Î¸ÄÅ¸¤Ø¤Î°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£24Æü¤Þ¤ÇÆ±½ê¤Ç¡£