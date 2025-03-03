¡ÖSixTONES¡×µþËÜÂç²æ¡¡2¥«·î¸å¤Ë¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ø¡ÖËÜÅö¤Ë·ò¹¯¤ò¡Ä¡×¡¡3Æü¡¢¼Ì¿¿Å¸³«Ëë
¡¡SixTONES¤ÎµþËÜÂç²æ¡Ê30¡Ë½é¤Î¼Ì¿¿Å¸¤¬3Æü¤Ë¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎMIYASHITA¡¡PARK¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£µþËÜ¤Ï2Æü¡¢ÆâÍ÷²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢ºòÇ¯1Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤Èº£Ç¯¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢2¥«·î¸å¤Ë¤Ï¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Å¸Í÷²ñ¤ÏºòÇ¯12·î¤ËµþËÜ¤¬30ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤Ç»£±Æ¤·¤¿97Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£24Æü¤Þ¤ÇÆ±½ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢4·î¤Ë¤Ï¡ÖFAMILY¡¡CLUB¡¡online¡×¤ÇÇÛ¿®ÈÇ¤Î¼Ì¿¿Å¸¤Î¼Â»Ü¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤âÁý¤·¤ÆÂ¿Ë»¤Ê1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï2¡Á4·î¤Ë½é¤Î4Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢5·î¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¸Ä¿Í¤Ç¤â¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª·Þ¤¨½ÂÃ«¤¯¤ó¡×¤¬4¡Á6·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½é¼ç±é±Ç²è¡Ö¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¡×¤¬6·î¤Ë¸ø³«¡£¼ç±é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¡ª¡×¤¬8¡Á11·î¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢9·î¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖART¡½PUT¡×¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¡¼¥È³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼Â¤ÏºòÇ¯¤¬¤â¤¦¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡¢·ë¹½¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤ËSixTONES¤â¸Ä¿Í¤´¤È¤â¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â³èÈ¯¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢30ºÐ¤Ç¤Ï¡Ö°ì½ÖµÙ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¸½ºß½é¤Î5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¡¢4·î¤«¤é¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´§ÈÖÁÈ¡ÖGolden¡¡SixTONES¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¥½¥í¤Ç¤âÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤È¼ç±é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖOnce¡×¤Î¾å±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã30ºÐÀ¹¤ê¹þ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤â¤â¤Á¤í¤ó¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤â¤É¤ó¤É¤ó³èÈ¯¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤â¤Á¤í¤óSixTONES¤Ë¤Ï¼þÇ¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê³èÈ¯¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡£·ë²ÌÅª¤Ë11¡¢12·î¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¸«¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÂçË»¤·¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤Î¤¬¼«¿È¤Î·ò¹¯¡£¡Ö¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¡¢2¥«·î¸å¤Ë¹Ô¤¯¡×¤ÈÍ½Äê¤òÌÀ¤«¤·¡ÖËÜÅö¤Ë·ò¹¯¤ò¤È¤Ë¤«¤¯°ìÈÖµ¤¤Ë¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤È¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¡¢ºÇÂç¸Â¤ÎÀÕÇ¤¤â¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËüÁ´¤Ê·Á¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£