¡Ú¹Åç¡Û¥É¥é£±º´¡¹ÌÚÂÙ¡¡ÇØÈÖ¹æ10¤ÎÀèÇÚ¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿à¼ºÇÔÃÌá¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡½¡½¡£¹Åç¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦º´¡¹ÌÚÂÙÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡áÀÄ³ØÂç¡Ë¤¬¡¢°ì·³¥Ç¥Ó¥å¡¼£²ÀïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿£²Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡ÊÁÒÉß¡Ë¤Ç¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï½é°ÂÂÇ¤ò´Þ¤à¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤òµÏ¿¡£¡Ö¤É¤ó¤É¤óÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¼éÈ÷¤Ç¤âÁ´Éô¤Î¤È¤³¤í¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤ÈÉ½¾ð¤òÊø¤·¤¿¡£
¡¡¾Íè¤ÏÉÔÆ°¤ÎÃæ¼´ÂÇ¼Ô¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤ëº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢ÇØÈÖ¹æ£±£°¡£¥«¡¼¥×¤Ç¤ÏÅ´¿Í¡¦¶âËÜÃÎ·û»á¤¬¤Ä¤±¤¿ÈÖ¹æ¤Ç¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤Ç¤Ï£²£°£°£¹Ç¯¤Ëº´¡¹ÌÚ¤ÈÆ±¤¸ÅìÅÔ¥ê¡¼¥°¤Î°¡Âç¤«¤é£±°ÌÆþÃÄ¤·¤¿´äËÜµ®Íµ»á°ÊÍè¤À¡£
¡¡¤½¤Î´äËÜ»á¤Ï¸½ºß¡¢¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤Î¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¶¶ø¤Ë¤¤¤ëº´¡¹ÌÚ¤ËÂÐ¤·¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤«¤é¡Ö¿·¿Í¤Î½Õ¤Î¿´ÆÀ¡×¤È¤·¤Æ¶â¸À¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡Ö¾ï¤ËÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£´äËÜ»á¤âÅö»þ¡¢¶¯ÂÇ¤Î¥É¥é£±¤È¤·¤Æ³«Ëë°ì·³¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£³·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¾õ¶·¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤«¤é°ì·³¤Ç¡¢Îý½¬¤Ç¤â»î¹ç¤Ç¤â²¿¤È¤Ê¤¯¡Ä¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ¤ËÀèÇÚÊý¤«¤é²¿¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢µÛ¼ý¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢£³·î¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢°ì·³¤Ç²¿Ç¯¤â¤ä¤Ã¤¿Áª¼ê¤Û¤É¥×¥ì¡¼¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áê¼êÅê¼ê¤Îµå¼Á¤äÇÛµå¤â¡¢¥¥ã¥ó¥×¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ½é¤á¤Æ¡Øº£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÌµÍý¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤¤Å¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡³«Ëë°ì·³¤âÆ¨¤·¤¿´äËÜ»á¤¬½é¤á¤Æ°ì·³¤Ç½Ð¾ì¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢£µ·î²¼½Ü¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö°ì·³¤ÇÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¹Í¤¨¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡£Â©¤ÎÄ¹¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¼«Ê¬¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÊ¹¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤ÎÊÙ¶¯¤òÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤Þ¤Ç£±¤«·î¤òÀÚ¤ê¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤³¤«¤é¤¬ÀµÇ°¾ì¡£¸µÇØÈÖ¹æ£±£°¤Ï¼«¿È¤¬¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤¿à¥×¥í¤ÎÊÉá¤ò¡¢¸åÇÚ¤¬¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£