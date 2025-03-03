アウクスブルクvsフライブルク スタメン発表
[3.2 ブンデスリーガ第24節](WWKアレーナ)
※25:30開始
<出場メンバー>
[アウクスブルク]
先発
GK 1 フィン・ダーメン
DF 5 クリスティアン・マツィマ
DF 6 ジェフリー・ハウウェレーウ
DF 16 セドリック・ツェジガー
MF 11 マリウス・ボルフ
MF 13 ディミトリス・ヤヌリス
MF 17 クリスティヤン・ヤキッチ
MF 19 フランク・オニェカ
MF 20 アレクシス・クロード・モーリス
MF 24 フレドリック・イェンセン
FW 21 フィリップ・ティーツ
控え
GK 22 N. Labrović
DF 31 ケベン・シュロッターベック
DF 40 N. Banks
DF 41 F. Meiser
MF 8 エルビス・レジュベツァイ
MF 10 アルネ・マイアー
MF 36 M. Kömür
FW 9 サミュエル・エサンド
FW 15 スティーヴ・ムニエ
監督
Jess Christian Thorup
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 34 M. Röhl
MF 42 堂安律
FW 9 ルーカス・ヘーラー
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
DF 33 J. Makengo
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 44 J. Manzambi
FW 18 エレン・ディンクチ
FW 20 ジュニア・アダム
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
シュスターユリアン
※25:30開始
<出場メンバー>
[アウクスブルク]
先発
GK 1 フィン・ダーメン
DF 5 クリスティアン・マツィマ
DF 6 ジェフリー・ハウウェレーウ
DF 16 セドリック・ツェジガー
MF 11 マリウス・ボルフ
MF 13 ディミトリス・ヤヌリス
MF 17 クリスティヤン・ヤキッチ
MF 19 フランク・オニェカ
MF 20 アレクシス・クロード・モーリス
FW 21 フィリップ・ティーツ
控え
GK 22 N. Labrović
DF 31 ケベン・シュロッターベック
DF 40 N. Banks
DF 41 F. Meiser
MF 8 エルビス・レジュベツァイ
MF 10 アルネ・マイアー
MF 36 M. Kömür
FW 9 サミュエル・エサンド
FW 15 スティーヴ・ムニエ
監督
Jess Christian Thorup
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 34 M. Röhl
MF 42 堂安律
FW 9 ルーカス・ヘーラー
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
DF 33 J. Makengo
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 44 J. Manzambi
FW 18 エレン・ディンクチ
FW 20 ジュニア・アダム
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
シュスターユリアン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります