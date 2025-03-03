[3.2 ブンデスリーガ第24節](WWKアレーナ)

※25:30開始

<出場メンバー>

[アウクスブルク]

先発

GK 1 フィン・ダーメン

DF 5 クリスティアン・マツィマ

DF 6 ジェフリー・ハウウェレーウ

DF 16 セドリック・ツェジガー

MF 11 マリウス・ボルフ

MF 13 ディミトリス・ヤヌリス

MF 17 クリスティヤン・ヤキッチ

MF 19 フランク・オニェカ

MF 20 アレクシス・クロード・モーリス

MF 24 フレドリック・イェンセン

FW 21 フィリップ・ティーツ

控え

GK 22 N. Labrović

DF 31 ケベン・シュロッターベック

DF 40 N. Banks

DF 41 F. Meiser

MF 8 エルビス・レジュベツァイ

MF 10 アルネ・マイアー

MF 36 M. Kömür

FW 9 サミュエル・エサンド

FW 15 スティーヴ・ムニエ

監督

Jess Christian Thorup

[フライブルク]

先発

GK 1 ノア・アトゥボル

DF 3 フィリップ・ラインハート

DF 25 キリアン・シルディリア

DF 28 マティアス・ギンター

DF 30 クリスティアン・ギュンター

MF 6 パトリック・オスターハーゲ

MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン

MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ

MF 34 M. Röhl

MF 42 堂安律

FW 9 ルーカス・ヘーラー

控え

GK 21 フロリアン・ミュラー

DF 17 ルーカス・キュブラー

DF 19 ヤン・ニクラス・ベステ

DF 33 J. Makengo

MF 27 ニコラス・ヘフラー

MF 44 J. Manzambi

FW 18 エレン・ディンクチ

FW 20 ジュニア・アダム

FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ

監督

シュスターユリアン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります