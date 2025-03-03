TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

Àè·î26Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»³Íü¸©Âç·î»Ô¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ï2Æü¡¢¼«±ÒÂâ¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÄÃ°µ¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢»³ÎÓ¤ª¤è¤½150¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤¬¾Æ¤±¡¢¶õ¤­²È1¸®¤ÈÊªÃÖ1Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

»³Íü¸©¤Ï3Æü¡¢±«¤ÎÍ½Êó¤Ç¾ÃËÉ¤Ï¡¢Å·µ¤¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£