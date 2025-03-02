浜田雅功、初のアルバムが完成『結果発表 of BEST ALBUM』配信決定
日本テレビ系バラエティ番組『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!』にて2024年に開催された、浜田雅功の「結果発表オーディション」から誕生したアルバム『結果発表 of BEST ALBUM』が3月9日より各種音楽配信サービスにて配信開始する。
今年で「WOW WAR TONIGHT~時には起こせよムーヴメント」が誕生してから30年が経ち、新たな時代のヒットソングを狙うため、参加者は全員同じ「結果発表」のタイトルでオーデイションに臨んだ。
浜田へのリスペクトに溢れた渾身の曲が続々登場し、個性爆発の衝撃ソングが続々誕生。SOPHIAの松岡充が審査員を務め、レベルの高い戦いの中、AMEMIYA、黒沢かずこ、ジェラードンの3組が合格。さらに、オーディションで好成績を残した月亭方正、ロバート秋山、どぶろっく、エハラマサヒロを加えて、浜田雅功初のアルバム『結果発表 of BEST ALBUM』が完成した。
©2025 吉本興業/NTV
『結果発表 of BEST ALBUM』
配信開始日:2025年3月9日(日)
【収録曲】
「結果発表 浜田雅功×AMEMIYA」
作詞:AMEMIYA 作曲:AMEMIYA、松田ナオト
「結果発表~見えた景色は一つじゃなくて~ 浜田雅功 and 黒沢かずこ」
作詞:黒沢かずこ 作曲:鎌田雅人
「結果発表~Chill Day~ 浜田雅功 with ジェラードン」
作詞:ジェラードン 作曲:遠藤航星
「結果発表~大阪レゲエVer~ エハラマサヒロ」
作詞:エハラマサヒロ 作曲:エハラマサヒロ、シクラメン電球、多田翔平
「結果発表~DOCCHI~ どぶろっく」
作詞:どぶろっく 作曲:どぶろっく
「結果発表~KEKKA HAPPEER~ 秋山竜次」
作詞:秋山竜次 作曲:秋山竜次、 hisakuni (SUPA LOVE)
「結果発表~japanese mandrill~ 月亭方正&浜田雅功結果発表オールスターズ」
作詞:月亭方正、松岡充 作曲:松岡充
■配信先(予定)
【ダウンロード】
iTune Store/レコチョク/mora/amazon music/dミュージック/MusicStore/music.jp/ドワンゴ/GIGA/mysound/mu-mo/KKBOX/KONAMI
【ストリーミング】
Spotify/Apple Music/Youtube Music/amazon music/LINE MUSIC/AWA/auうたパス