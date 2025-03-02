ÅÅ·â°úÂà¤«¤é4Ç¯¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÉü³è25ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¡ÖÊúÍÊ¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌ´¤À¤±¤É¡¢Ì´¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÅÅ·â°úÂà¤«¤é4Ç¯¡½¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿25ºÐ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö3Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯Çº¤ó¤À¤±¤ì¤É²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µÇµÌÚºä46¤ÎÂç±àÅí»Ò(¼¯»ùÅç¸©Á¾±÷»Ô½Ð¿È)¡£2021Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÂç±à¤Ï¡¢2·î23Æü¤Ë¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢Æ±´ü¤ÎÍ¿ÅÄÍ´´õ(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤ÎÂ´¶È¥é¥¤¥Ö¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¡£¥À¥Ö¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿³Ú¶Ê¡ÖÆ¨¤²¿å¡×¤òÈäÏª¤·¡Ö¥¥é¥¥é¤Ëµ±¤¤¤¿¤è¤À¤ÎºÇ¸å¤ò¶á¤¯¤Ç¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡ªÆ¨¤²¿å¤ÏÊõÊª¡ª¡×¡Ö¤è¤ÀÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í(¡¢Ï¡®¡×¤Ê¤É¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÊúÍÊ¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌ´¤À¤±¤É¡¢Ì´¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£