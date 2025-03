◆timelesz、8人体制で初の表紙

【モデルプレス=2025/03/03】timeleszが、3月12日発売の雑誌「anan」(マガジンハウス)2438号の表紙に登場。8人体制では初の表紙となる。既報のグループ2週連続表紙の第2弾となる今号では、8人体制となったtimeleszが世界初のカバー&グラビアを担当。社会現象にまでなったオーディションを成功させた彼らの初々しさと覚悟が入り交じる1冊となる。今回の特集は、同誌恒例の「最先端の暮らし」。新生活に向けて年々進化する暮らしに便利な最新家電、サービス、ツールを紹介する。

◆「クール」「妖艶」「フレッシュ」テーマに撮影

◆timelesz、新体制初の座談会

◆今号は「最先端の暮らし2025」特集

表紙には2025年2月15日に新メンバーを発表し、8人体制となったtimeleszが登場。新メンバー加入オーディション「timelesz project」(通称・タイプロ)が社会現象となり、『timelesz project-AUDITION-』としてNetflixで配信されるたびにトレンド入りし、多くの視聴者を夢中にさせた。このプロジェクトから誕生した新たなtimeleszが、世界初の表紙を飾る。また、「#ananでもタイプロ」として並走してきた短期集中企画「timelesz project-AUDITION- DOCUMENTARY」も最終回。2024年9月の初回から、本人たちの生の声やオフショット、詳細レポートを届けてきた本企画のフィナーレとして、メンバー発表記者会見レポート、各審査の振り返り、新メンバーのインタビューを掲載。候補生たちの努力や、深まる絆を見守ってきたファンに向けた、まさに“タイプロ振り返り”となる内容だ。新体制での初撮りおろし表紙グラビアは、「クール」「妖艶」「フレッシュ」の3つのテーマで撮影。まずは、ブラックを基調としたスーツスタイルでグループショットとソロカットを撮影し、“クール”なフォトシューティングを実施。新メンバーの中には、過去にananの企画でグラビア撮影を経験した者もいるが、本格的なグラビアはまだ慣れていないというメンバーも。カメラマンや他のメンバーからのアドバイスを受けながら撮影し、“抜群にかっこいい”仕上がりとなった。最初のグループショットは、表紙にもなったコンクリートの空間に黒いソファを置いたシチュエーション。8人体制での初表紙となる今回は、さまざまな立ち位置やポージングに挑戦しながら撮影。横一列に並んで歩くシーンでは、3人体制だったtimeleszに新たな仲間が加わり、寄り添いながらさらなる高みへと向かう決意を感じさせる仕上がりとなった。続いて“妖艶”なテーマでは、とろみのあるシャツスタイルで登場。しっとりとしたライティングとアンニュイな表情が絡み合う、艶やかなカットが撮影された。菊池風磨&寺西拓人、佐藤勝利&原嘉孝、松島聡&篠塚大輝、橋本将生&猪俣周杜というペアで2ショット撮影を実施。背中を合わせたり、肩に手を置いたり、バックハグをしたりと、2ショットならではの特別な空気感を楽しめる。集合ショットは、ボルドーのカーテン&カーペットの世界で撮影され、重厚感と華やかさを兼ね備えた一枚が誌面を彩る。ラストは“フレッシュ”なテーマで、デニムのセットアップを着用し、真っ白なスタジオで撮影。オリジナルメンバーと新メンバーそれぞれで撮影した後、合流して円陣を組み、掛け声を上げる。肩を組んで歩く姿は、まさに“家族”であり、かけがえのない“メンバー”そのもの。集合カットでは、すぐに会話が生まれ、男子校のようにわちゃわちゃと盛り上がるメンバーたち。グループとして活動できる喜びを爆発させながら行われた、初の表紙グラビアを存分に楽しんでほしい。インタビューでは、timeleszのメンバーとして、また個人としての想いを語ったソロインタビュー、新体制初の座談会、そしてファンへのメッセージを3本立てで掲載。メンバー決定直後の取材ということで、喜びを噛みしめながら語る姿や、初々しさが感じられる、今だけのスペシャルな瞬間が収められている。ここから8人で苦楽を共にしながら、大きな夢を叶えていく、そんな決意表明となる初の表紙&グラビアとなる。新体制がスタートし、短期集中企画「timelesz project-AUDITION- DOCUMENTARY」も最終回を迎える。2月15日の新メンバー発表記者会見のレポート、『timelesz project-AUDITION-』の全振り返り、新メンバー5人によるソロインタビューを収録。さらに、貴重なオフショットも掲載し、1話から見直したくなるような、記録と記憶に残る特集となっている。今号は日々の生活をより便利に楽しくしてくれる最新家電&アイテムを紹介する「最先端の暮らし」特集。インテリア家電、クリーン家電、コンパクト家電など、注目キーワード別に最新家電を紹介。AIが変える暮らしと仕事、推し活ライフを充実させるガジェット、美容家電の試用レポート、最新スマホの選び方&スマホアクセサリーカタログ、日常から備える防災ライフ、最先端のクリエイターたちの「WHAT’S IN MY BAG & BEST BUY」など、暮らしをアップデートする情報が満載だ。短期集中連載「Travis Japan カレンダーへの道」も最終回を迎える。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】