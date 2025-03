千葉雄喜が、3月26日(水)に約3カ月ぶりのセカンドアルバム『億万長者』をリリースすることを発表。同アルバムからリードトラック「BANK」を先行配信しMVを公開した。本「BANK」は、プロデューサーに「チーム友達」「MAMUSHI」、アルバム『STAR』に続き、千葉と強力なタッグを組むKoshy、ミックス/マスタリングエンジニアには、Jay-Z、Mariah Carey、Justin Bieber、Snoop Doggらの作品で著名なJaycen Joshuaの布陣で制作。MV「BANK」は、先日公開されたMV「ありのまま」と同じく、監督を大橋尚広(HAVIT ART STUDIO)が手掛けている。

アルバム『億万長者』は、プロデューサーにKoshyの他、Travis Scott率いるCactus Jackのプロデューサーであり、Dreake、Jay-Z、Rihannaらも手がけるWondaGurlや、Megan Thee Stallion、Post Maloneらを手がけるDiego Ave、さらにMegan、LattoのメインプロデューサーであるBankroll Got Itを迎えた全16曲が収録されており、千葉雄喜として初のCD発売も決定している。また、7月3日(木)に日本武道館で開催される初のワンマンライブ「千葉 雄喜 ― STAR LIVE」のオフィシャル3次先行受付も開始している。<リリース情報>千葉雄喜NEWアルバム『億万長者』2025年3月26日(水)発売KICS-94201 / ¥2750(税抜価格:¥2500)千葉雄喜「BANK」3月3日先行配信 https://linkco.re/a1nENTn1 (AppleMusic/iTunes以外)https://linkco.re/hdnF4s6d (AppleMusic/iTunes)=収録曲=1. チェーンが歌う [Prod. Koshy & WondaGurl]2. たくさんある [Prod. Koshy & Bankroll Got It]3. BANK [Prod. Koshy] ※3/3(月)先行配信4. 億り人 [Prod. Koshy]5. 億万長者 [Prod. Koshy]6. 億単位 [Prod. Diego Ave]7. ユニクロ [Prod. Koshy & WondaGurl]8. 札の束たち [Prod. Koshy]9. 稼ごう [Prod. Koshy]10. 商売繁盛 [Prod. Koshy]11. 使いすぎ [Prod. Koshy]12. まずはイメージ [Prod. Koshy]13. 高い話 [Prod. Koshy]14. なんかデカく [Prod. Koshy]15. 規模 [Prod. Koshy & Diego Ave]16. 投資 [Prod. Koshy]All lyrics by 千葉雄喜 (Yuki Chiba)All Songs Mixing and Mastering by Jaycen Joshua