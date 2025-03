日本テレビ系バラエティ番組『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで』にて昨年開催された、浜田雅功の「結果発表オーディション」から誕生したアルバム『結果発表 of BEST ALBUM』が、3月9日(日)より各種音楽配信サービスにて配信開始されることが発表された。今年で「WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント」が誕生してから30年が経ち、新たな時代のヒットソングを狙うため、参加者は全員同じ「結果発表」のタイトルでオーデイションに臨んだ。浜田へのリスペクトに溢れた渾身の曲が続々登場し、個性爆発の衝撃ソングが続々誕生。

SOPHIAの松岡充が審査員を務め、レベルの高い戦いの中、AMEMIYA、黒沢かずこ、ジェラードンの3組が合格。さらに、オーディションで好成績を残した月亭方正、ロバート秋山、どぶろっく、エハラマサヒロを加えて、浜田雅功初のアルバムが完成した。©2025 吉本興業/NTV<リリース情報>『結果発表 of BEST ALBUM』配信開始日:2025年3月9日(日)=収録曲=「結果発表 浜田雅功×AMEMIYA」作詞:AMEMIYA作曲:AMEMIYA 、松田ナオト「結果 発表〜見えた景色は一つじゃなくて 浜田雅功 and 黒沢かずこ」作詞:黒沢かずこ作曲:鎌田 雅人「結果 発表〜 Chill Day 浜田雅功 with ジェラードン」作詞:ジェラードン作曲:遠藤航 星「結果 発表〜大阪レゲエVer エハラマサヒロ」作詞:エハラマサヒロ作曲:エハラマサヒロ、シクラメン電球、多田翔 平「結果 発表〜 DOCCHI どぶろっく」作詞:どぶろっく作曲:どぶろっく「結果 発表〜 KEKKA HAPPEER 秋山竜次」作詞:秋山竜次作曲:秋山竜次、hisakuni(SUPA LOVE)「結果 発表〜 japanese mandrill 〜 月亭 方正&浜田雅功結果発表 オールスターズ」作詞:月亭方正、松岡充作曲:松岡充