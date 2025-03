BTSのメンバー・JIN(ジン)が自身のInstagramを更新し、同じくBTSのメンバーであるJ-HOPE(ジェイホープ)との2ショット写真を公開した。

写真:大事な仲間であるJ-HOPEのソロツアーに駆けつけたJIN

■『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’』開幕!

J-HOPEは、2月28日~3月2日のソウル・KSPO DOMEを皮切りに『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’』を開幕。

そんな大事な仲間の勇姿を見届けるべく、JINも『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’』に訪れたようだ。

JINが投稿したのは、真っ赤な衣装に身を包んだ凛々しいJ-HOPE(画面左)とキャップを被ったオフモードなJIN(画面右)の2ショット。気合いの入った笑顏を見せるJ-HOPEはJINの肩をがしっと掴むようなかたちで肩を組み、彼の頼もしい姿に柔和な笑みを浮かべるJIN。

JINは「ホバ(J-HOPEの愛称)カッコ良かったね」と圧巻のステージを披露したJ-HOPEを讃えつつ、「でも、歌まで上手だったら私は何で生きていけばいいの?」と冗談めかしたメッセージを添えている。

■日本公演は4月と5月に開催

なお、『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’』は4月19日・20日に埼玉・さいたまスーパーアリーナ、そして5月31日・6月1日に大阪・京セラドーム大阪にて、日本公演を行う。

『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in JAPAN』

※日本公演は下記のとおり。

埼玉・さいたまスーパーアリーナ

4/19(土)埼玉・さいたまスーパーアリーナ

4/20(日)埼玉・さいたまスーパーアリーナ

5/31(土)大阪・京セラドーム大阪

6/01(日)大阪・京セラドーム大阪

『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in JAPAN』特設サイト

https://bts.hybejapan.events/jhope_hope_on_the_stage_jp

