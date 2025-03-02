¡Ö¸¼´Ø¤Ë¤¢¤ë¤ªÊÆ¤³¤Ã¤Á¤Ë±¿¤ó¤Ç¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡ª¡×·ù¤¬¤é¤»¤Ð¤«¤ê¤¹¤ëµÁÊì¤¬¶ì¼ê¤ÊÏÃ
µÁÊì¤¬²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë·ùÌ£¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢·ù¤¬¤é¤»¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤Èµ¤¤¬ÌÇÆþ¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£²¾¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤â¡Ö¹ó¤¤²Ç¡×°·¤¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤À¤«¤é¤³¤½¡¢µã¤¿²Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ö·ù¤¬¤é¤»¤Ð¤«¤ê¤¹¤ëµÁÊì¤¬¶ì¼ê¤ÊÏÃ¡×¤ÎÃæ¤«¤é1¤Ä¡¢²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¤³¤»È¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¤³¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¡Ö»ä¤ÏÉ×¤È·ëº§¤·¤ÆÌó1Ç¯¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÁÊì¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë°ÕÃÏ°¤ÊÀ³Ê¤Ç¡£µÁ¼Â²È¤Ë¹Ô¤¯¤È¡Ø¡û¡û¡Ê»ä¡Ë¤µ¤ó¡£²¿¤ò¥Ü¡¼¥Ã¤ÈÆÍ¤ÃÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ù¡Ø¸¼´Ø¤Ë¤¢¤ë¤ªÊÆ¤³¤Ã¤Á¤Ë±¿¤ó¤Ç¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡ª¡Ù¤Ê¤É¡¢»ä¤ò¤³¤»È¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í·ù¤¬¤é¤»¤ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ëè²óµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¥Ä¥é¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå ½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯11·î¡Ë
¢¦ ¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ð¤«¤ê¤³¤»È¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤ï¤¶¤È¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤À¿·º§¤À¤È¡Ö¤³¤ì¤¬¤¢¤È²¿½½Ç¯Â³¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡×¤ÈÉÝ¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£