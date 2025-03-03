バルセロナvsソシエダ スタメン発表
[3.2 ラ・リーガ第26節](Estadi Olímpic Lluís Companys)
※24:15開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 2 パウ・クバルシ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 23 ジュール・クンデ
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 17 マルク・カサド
MF 19 ラミネ・ヤマル
MF 20 ダニ・オルモ
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 24 エリック・ガルシア
DF 32 エクトル・フォルト
MF 6 ガビ
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 7 フェラン・トーレス
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 12 ハビ・ロペス
DF 19 ジョン・アランブル
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 17 セルヒオ・ゴメス
MF 28 パブロ・マリン
FW 9 オーリ・オスカールソン
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
GK 35 Egoitz Arana
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 18 アマリ・トラオレ
DF 31 ジョン・マルティン
DF 37 ルケン・ベイティア
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 23 ブライス・メンデス
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 40 Arkaitz Mariezkurrena
FW 41 Alex Marchal
監督
イマノル・アルグアシル
※24:15開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 2 パウ・クバルシ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 23 ジュール・クンデ
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 17 マルク・カサド
MF 19 ラミネ・ヤマル
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 24 エリック・ガルシア
DF 32 エクトル・フォルト
MF 6 ガビ
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 7 フェラン・トーレス
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 12 ハビ・ロペス
DF 19 ジョン・アランブル
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 17 セルヒオ・ゴメス
MF 28 パブロ・マリン
FW 9 オーリ・オスカールソン
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
GK 35 Egoitz Arana
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 18 アマリ・トラオレ
DF 31 ジョン・マルティン
DF 37 ルケン・ベイティア
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 23 ブライス・メンデス
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 40 Arkaitz Mariezkurrena
FW 41 Alex Marchal
監督
イマノル・アルグアシル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります