[3.2 ラ・リーガ第26節](Estadi Olímpic Lluís Companys)

※24:15開始

<出場メンバー>

[バルセロナ]

先発

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

DF 2 パウ・クバルシ

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 23 ジュール・クンデ

DF 35 ジェラール・マルティン

MF 8 ペドリ

MF 11 ラフィーニャ

MF 17 マルク・カサド

MF 19 ラミネ・ヤマル

MF 20 ダニ・オルモ

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

控え

GK 13 イニャキ・ペーニャ

GK 31 D. Kochen

DF 3 アレックス・バルデ

DF 5 イニゴ・マルティネス

DF 24 エリック・ガルシア

DF 32 エクトル・フォルト

MF 6 ガビ

MF 14 パブロ・トーレ

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

FW 7 フェラン・トーレス

FW 18 パウ・ビクトル

監督

ハンジ・フリック

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 5 イゴール・スベルディア

DF 6 アリツ・エルストンド

DF 12 ハビ・ロペス

DF 19 ジョン・アランブル

MF 4 マルティン・スビメンディ

MF 7 アンデル・バレネチェア

MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ

MF 17 セルヒオ・ゴメス

MF 28 パブロ・マリン

FW 9 オーリ・オスカールソン

控え

GK 13 ウナイ・マレーロ

GK 35 Egoitz Arana

DF 3 アイエン・ムニョス

DF 18 アマリ・トラオレ

DF 31 ジョン・マルティン

DF 37 ルケン・ベイティア

MF 22 ベニャト・トゥリエンテス

MF 23 ブライス・メンデス

FW 10 ミケル・オヤルサバル

FW 40 Arkaitz Mariezkurrena

FW 41 Alex Marchal

監督

イマノル・アルグアシル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります