¼¯»ùÅçÂàÃÄ¤ÎJÄÌ»»251»î¹ç½Ð¾ìMF¸ÞÎÎ½ß¼ù¡¢¿·Å·ÃÏ¤¬·èÄê¡ÖÌ¤ÂÎ¸³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¡×
¡¡¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ï2Æü¡¢ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿MF¸ÞÎÎ½ß¼ù(35)¤¬¥ô¥§¥í¥¹¥¯¥í¥Î¥¹ÅÔÇÀ(¶å½£)¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸ÞÎÎ¤ÏµÜºê»º¶È·Ð±ÄÂç¤òÂ´¶È¤·¤¿2012Ç¯¤Ë¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¡¢15Ç¯¤Ë¼¯»ùÅç¤Ø²ÃÆþ¡£²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤Ç¼¯»ùÅç¤òJ¥ê¡¼¥°»²Æþ¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£ºòµ¨¤ÏJ2¤Ç16»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÄÌ»»µÏ¿¤ÏJ2¤¬88»î¹ç6ÆÀÅÀ¡¢J3¤¬163»î¹ç17ÆÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÞÎÎ¤Ï¿·Å·ÃÏ¤Î·èÄê¤ËºÝ¤·¡¢¥ô¥§¥í¥¹¥¯¥í¥Î¥¹ÅÔÇÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼¯»ùÅç¤òËþÎ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÃæ¡¹¥Á¡¼¥à¤Î·è¤Þ¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢Ç®°Õ¤ÈÀ¿°Õ¤ò´¶¤¸¤ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤ò´Ô¸µ¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤È¶¦¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤âÌ¤ÂÎ¸³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿!¡×
¡Ö´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿»þ¤Î¹¬Ê¡´¶¤ÏÂ¾¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔÇÀÄ®¤Î³§¤µ¤Þ¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¶å½£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢¤½¤·¤ÆJFL¾º³Ê¤òÃ£À®¤·¤ÆµÜºê¸©Á´ÂÎ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦!!¡×
¡ÖËÍ¤ÏÂç³Ø»þÂå¤òµÜºê¤Ç²á¤´¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËµÜºê¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÔÇÀÄ®¤Î»ö¤Ï¤Þ¤ÀÁ´Á³Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤»ö¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÅÔÇÀ¤Î¿Í¤Ë¿¨¤ìÅÔÇÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ò³Ø¤ÓÅÔÇÀÄ®¤òÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¹Ô¤¯¤¾JFL!!!¡×
¡¡¸ÞÎÎ¤ÏµÜºê»º¶È·Ð±ÄÂç¤òÂ´¶È¤·¤¿2012Ç¯¤Ë¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¡¢15Ç¯¤Ë¼¯»ùÅç¤Ø²ÃÆþ¡£²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤Ç¼¯»ùÅç¤òJ¥ê¡¼¥°»²Æþ¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£ºòµ¨¤ÏJ2¤Ç16»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÄÌ»»µÏ¿¤ÏJ2¤¬88»î¹ç6ÆÀÅÀ¡¢J3¤¬163»î¹ç17ÆÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÞÎÎ¤Ï¿·Å·ÃÏ¤Î·èÄê¤ËºÝ¤·¡¢¥ô¥§¥í¥¹¥¯¥í¥Î¥¹ÅÔÇÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿»þ¤Î¹¬Ê¡´¶¤ÏÂ¾¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔÇÀÄ®¤Î³§¤µ¤Þ¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¶å½£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢¤½¤·¤ÆJFL¾º³Ê¤òÃ£À®¤·¤ÆµÜºê¸©Á´ÂÎ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦!!¡×
¡ÖËÍ¤ÏÂç³Ø»þÂå¤òµÜºê¤Ç²á¤´¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËµÜºê¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÔÇÀÄ®¤Î»ö¤Ï¤Þ¤ÀÁ´Á³Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤»ö¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÅÔÇÀ¤Î¿Í¤Ë¿¨¤ìÅÔÇÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ò³Ø¤ÓÅÔÇÀÄ®¤òÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¹Ô¤¯¤¾JFL!!!¡×