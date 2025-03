矢野妃菜喜が3月2日、自身のニューシングル「ありがとうだよ」発売を記念したワンマンライブ<妃菜祭2025〜こちらこそ、ありがとうだよ>を下北沢シャングリラで開催した。ライブは自身が作詞した「ホンモノ」のアコースティックアレンジから始まり、約4年ぶりとなるDUSTY FRUITS CLUBの楽曲「Next Sunday」などを披露。盟友・水野朔とのコラボでは新曲「辛苦or酔夢 feat.水野朔」や、TVアニメ『セレクションプロジェクト』で担当したSuzu☆Rena「B.B.」をカバーするなど、ファン歓喜の演出も。

セットリスト



01. ホンモノ02. ホログラムの天使03. As I Like04. Cry No More!05. Next Sunday06. レゾンデートル(※夜公演:「夢の中」)07. Follow me!08. ポヤポノポ!09. 辛苦or酔夢 feat.水野朔10. B.B./Suzu☆Rena11. ナミダジレンマ12. 劣等、壊せ13. ありがとうだよ[ENCORE]01. キミといた夏を02. ブルジョワタオル