¼Â¤ÏÍ¥ÎÉÊª·ï¡£¼êÊü¤·¤¿¤é¿ÍÀ¸Â»¤Ê¡ÖÂçÅö¤¿¤êÃËÀ¡×¤Î¸«Ê¬¤±Êý
¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃËÀ¤Î¹¥¤ß¤Ï¿§¡¹¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂç¥Ï¥º¥ì¤ÊÃËÀ¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈá»´¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡ÖÂçÅö¤¿¤êÃËÀ¡×¤Î¸«Ê¬¤±Êý¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤ì¤«¤éÈà»á¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ã°ìÅÙ¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¼Â¹Ô¤¹¤ë
»Å»ö¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¡¢°ìÅÙ¸ý¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ëÃËÀ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¸ý¤À¤±¤Î¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼Â¹ÔÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ò¾ï¤Ë´Ñ»¡¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ã¼ýÆþ¤¬Ê¿ËÞ¤ÊÃËÀ
¾ÍèÅª¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤â¤Á¤í¤ó¼ýÆþ¤¬Â¿¤¤¿Í¤òÈà»á¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤Ï¤º¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¼ýÆþ¤¬Â¿¤¹¤®¤ëÃËÀ¤Ï¤½¤ÎÊ¬¡ÖÁªÂò»è¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾¯¤·¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤ËÉÔËþÅÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤ËÂ¾¤Î½÷À¤ØÌÜ°Ü¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ýÆþ¤¬Ê¿ËÞ¤ÊÃËÀ¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¤â¤Ã¤È¤âÉâµ¤¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ã¤¢¤Þ¤ê´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤
Èà»á¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤ºµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀ¤È¤Ï¤¹¤°¤Ë·ö²Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÍðË½¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤ÏË½ÎÏ¤ò¤Õ¤ë¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²¹¸ü¤ÊÀ³Ê¤ÎÃËÀ¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡ÃÆ±¤¸¼ñÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë
Ä¹¤¯ÃËÀ¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼ñÌ£¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¡£¤â¤·Æ±¤¸¼ñÌ£¤ò»ý¤ÄÃËÀ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤È¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤À¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£²¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¾ï¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÏÃÂê¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Àä¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·ë²ÌÄ¹Â³¤¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿£´¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤¹¤Ù¤ÆÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢³ºÅö¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤ÃËÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÂçÅö¤¿¤êÃËÀ¡×¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤Ã¤È¼Á¤Î¤¤¤¤Îø°¦¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£