·Ë¤Á¤ç¤¦¤Ð¡¢ÀèÂå¤ÎÊè»²¤ê¤òÊó¹ð¡Ö¿·¤·¤¤ÊÆÇ·½õ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
»ÍÂåÌÜ·ËÊÆÇ·½õ¤ò½±Ì¾¤¹¤ëÍî¸ì²È·Ë¤Á¤ç¤¦¤Ð¡Ê46¡Ë¤¬2Æü¡¢ÂçºåÉÜÅìÂçºå»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÀèÂå¤ÎÊè»²¤ê¤ò¤·¤¿¡£X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö3·î5Æü¤¬¤´Ì¿Æü¤Ê¤Î¤Ç¾¯¤·Áá¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´²ÈÂ²¤ÈÊý¡¹¤È¤ªÊè»²¤ê¤Ø¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ½±Ì¾¤Î¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Àº¿Ê¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¿·¤·¤¤ÊÆÇ·½õ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Èµ¤·¤¿¡£
»°ÂåÌÜÊÆÇ·½õ¤Ï1927Ç¯¡Ê¾¼2¡ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢»ÍÂåÌÜ·ËÊÆÃÄ¼£¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤¿¡£Âçºå»Ô¸òÄÌ¶É¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Ê¤¬¤éÍî¸ì²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£99Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¿Í´Ö¹ñÊõ¤À¤Ã¤¿·ËÊÆÄ«¤È¤ÏÆ±Ìç¡£
¤È¤â¤Ë·Ë¤¶¤³¤Ð¤ÎÄï»Ò¤Ç¤¢¤ë¤Á¤ç¤¦¤Ð¡¢·Ë¤Ò¤í¤Ð¡¢·Ë¤½¤¦¤Ð¤Ë¤è¤ë¡Ö¤Ò¤í¤Ð²þ¤áÆóÂåÌÜ·ËÎÏÂ¤¡¡¤Á¤ç¤¦¤Ð²þ¤á»ÍÂåÌÜ·ËÊÆÇ·½õ¡¡¤½¤¦¤Ð²þ¤áÆóÂåÌÜ·ËÁÚÊ¼±Ò¡¡»°¿ÍÆ±»þ½±Ì¾ÈäÏª¸ø±é¡×¤Ïº£·î20Æü¡¢Âçºå¥µ¥ó¥±¥¤¥Û¡¼¥ë¥Ö¥ê¡¼¥¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£