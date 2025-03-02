¥í¥·¥¢¤äÃæ¹ñ¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¤¬¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë²ò¸Û¤µ¤ì¤¿ÊÆÀ¯ÉÜ¿¦°÷¤é¤ÎºÎÍÑ¤ò¶¯²½¤«
¡¡¥í¥·¥¢¤äÃæ¹ñ¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯ÉÜ¿¦°÷¤é¤Î¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡CNN¤Ï1Æü¡¢¥í¥·¥¢¤äÃæ¹ñ¤Ê¤É¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÅ¨ÂÐ¤¹¤ë¹ñ¡¹¤¬¼«¹ñ¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢²ò¸Û¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÏ¢Ë®À¯ÉÜ¿¦°÷¤é¤ÎºÎÍÑ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æþ¼ê¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«³¤·³ÈÈºáÁÜºº¶É¤¬ºîÀ®¤·¤¿Ê¸½ñ¤Ë¤Ï¡Ö³°¹ñ¤ÎÅ¨ÂÐÀªÎÏ¤¬¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÂçÎÌ²ò¸Û·×²è¤òÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾ðÊóµ¡´Ø¤Ï¹â¤¤³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥í¥·¥¢¤ÈÃæ¹ñ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Î½ÅÍ×¥¤¥ó¥Õ¥é¤äÀ¯ÉÜ¤Îµ®½Å¤Ê¾ðÊó¤ò»ý¤Ä¸µ¿¦°÷¤é¤òºÎÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2¥«¹ñ¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¿Í°÷ºÎÍÑ¤Î¥µ¥¤¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Ï¢Ë®À¯ÉÜ¿¦°÷¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÁÀ¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡CIA¡áÃæ±û¾ðÊó¶É¤Ï¤¹¤Ç¤Ë20¿Í°Ê¾å¤ò²ò¸Û¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñËÉÁí¾Ê¤âº£¸å¡¢»îÍÑ´ü´ÖÃæ¤Î¿¦°÷5000¿Í°Ê¾å¤ò²ò¸Û¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡CNN¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æºß¥¢¥á¥ê¥«Ãæ¹ñÂç»È´Û¤Ï¡Ö»ö¼ÂÌµº¬¤Î²²Â¬¤À¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡CNN¤Ï1Æü¡¢¥í¥·¥¢¤äÃæ¹ñ¤Ê¤É¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÅ¨ÂÐ¤¹¤ë¹ñ¡¹¤¬¼«¹ñ¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢²ò¸Û¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÏ¢Ë®À¯ÉÜ¿¦°÷¤é¤ÎºÎÍÑ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æþ¼ê¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«³¤·³ÈÈºáÁÜºº¶É¤¬ºîÀ®¤·¤¿Ê¸½ñ¤Ë¤Ï¡Ö³°¹ñ¤ÎÅ¨ÂÐÀªÎÏ¤¬¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÂçÎÌ²ò¸Û·×²è¤òÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾ðÊóµ¡´Ø¤Ï¹â¤¤³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2¥«¹ñ¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¿Í°÷ºÎÍÑ¤Î¥µ¥¤¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Ï¢Ë®À¯ÉÜ¿¦°÷¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÁÀ¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡CIA¡áÃæ±û¾ðÊó¶É¤Ï¤¹¤Ç¤Ë20¿Í°Ê¾å¤ò²ò¸Û¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñËÉÁí¾Ê¤âº£¸å¡¢»îÍÑ´ü´ÖÃæ¤Î¿¦°÷5000¿Í°Ê¾å¤ò²ò¸Û¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡CNN¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æºß¥¢¥á¥ê¥«Ãæ¹ñÂç»È´Û¤Ï¡Ö»ö¼ÂÌµº¬¤Î²²Â¬¤À¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£