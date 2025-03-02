ÆîÊÆ¥Ü¥ê¥Ó¥¢ ¥Ð¥¹¾×ÆÍ»ö¸Î¤Ç37¿Í»àË´¡¡ÍÌ¾´Ñ¸÷ÃÏ¶á¤¯ »à½ý¼Ô¤Ë³°¹ñ¿Í¤â
¡¡ÆîÊÆ¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤ÎÍÌ¾¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¶á¤¯¤Ç¥Ð¥¹Æ±»Î¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¤¬µ¯¤¡¢37¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ¤Î·Ù»¡
¡ÖºÇ°¤Î»ö¸Î¤Î·ë²Ì¡¢¤±¤¬¿Í39¿Í¤¬4¤Ä¤ÎÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢37¿Í¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿¡×
¡¡¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÆîÀ¾Éô¤Ë¤¢¤ë¥¦¥æ¥Ë¶á¤¯¤Ç1Æü¡¢¥Ð¥¹Æ±»Î¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë37¿Í¤¬»àË´¡¢39¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÊÒÊý¤Î¥Ð¥¹¤¬È¿ÂÐ¼ÖÀþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±¿Å¾¼ê¤ÎÂÎÆâ¤«¤é¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤Ï´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥¦¥æ¥Ë±ö¸Ð¡×¶á¤¯¤Ç¡¢»à¼Ô¤ä¤±¤¬¿Í¤Ë¤Ï³°¹ñ¿Í¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤ÎÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¿Í¤Î¿È¸µ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÏ¤Î·Ù»¡
¡ÖºÇ°¤Î»ö¸Î¤Î·ë²Ì¡¢¤±¤¬¿Í39¿Í¤¬4¤Ä¤ÎÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢37¿Í¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿¡×
¡¡¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÆîÀ¾Éô¤Ë¤¢¤ë¥¦¥æ¥Ë¶á¤¯¤Ç1Æü¡¢¥Ð¥¹Æ±»Î¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë37¿Í¤¬»àË´¡¢39¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÊÒÊý¤Î¥Ð¥¹¤¬È¿ÂÐ¼ÖÀþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±¿Å¾¼ê¤ÎÂÎÆâ¤«¤é¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤Ï´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥¦¥æ¥Ë±ö¸Ð¡×¶á¤¯¤Ç¡¢»à¼Ô¤ä¤±¤¬¿Í¤Ë¤Ï³°¹ñ¿Í¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤ÎÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¿Í¤Î¿È¸µ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£