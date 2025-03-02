¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥´¡¼¥¹¥È¡×¤¬·îÌÌÃåÎ¦¡¡Ì±´Ö´ë¶È¤ÎÀ®¸ù¤Ï2ÎãÌÜ¡¡NASA¤Îµ¡´ï¤òÅëºÜ
¥¢¥á¥ê¥«¤Î±§Ãè´ë¶È¥Õ¥¡¥¤¥¢¥Õ¥é¥¤¡¦¥¨¥¢¥í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÏÌµ¿Í¤Î·îÃåÎ¦Á¥¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥´¡¼¥¹¥È¡×¤¬·î¤Ø¤ÎÃåÎ¦¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±§Ãè´ë¶È¥Õ¥¡¥¤¥¢¥Õ¥é¥¤¡¦¥¨¥¢¥í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï2Æü¡¢Ìµ¿Í¤Î·îÌÌÃåÎ¦Á¥¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥´¡¼¥¹¥È¡×¤¬·îÌÌ¤ÎÌÜÉ¸ÃÏÅÀ¤Ø¤ÎÃåÎ¦¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥´¡¼¥¹¥È¡×¤Ï¹â¤µ2¥á¡¼¥È¥ë¡¢Éý3.5¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÃåÎ¦Á¥¤Ç¡¢·î¤ÎÆâÉô¹½Â¤¤òÄ´¤Ù¤ëNASA¤ÎÄ´ººµ¡´ï¤Ê¤É¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃåÎ¦¸å¤ÏÄ¾Î©¤·°ÂÄê¤·¤¿¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê·îÌÌ¤Ç¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤Î¼ý½¸¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ´ºº¡¦¼Â¸³¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
Ì±´Ö´ë¶È¤¬·îÌÌÃåÎ¦¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢µîÇ¯2·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î±§Ãè´ë¶È¥¤¥ó¥Æ¥å¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Þ¥·¥ó¥º°ÊÍè2ÎãÌÜ¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Åìµþ,
Êè,
ºßÂð°åÎÅ,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¿ÀÆàÀî,
½»Âð,
»×¤¤¤ä¤ê,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
À¸²Ö