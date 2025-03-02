¾®ÁÒÍ¥»Ò¡¡Æþ³Ø¼°Ä¾¸å¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¼ºÇÔ¡ª¡©¤·¤«¤·Í§¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡Ö¤¢¤ì¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÁÒÍ¥»Ò¡Ê41¡Ë¤¬2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Æþ³Ø¼°Ä¾¸å¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2001Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢·ÝÇ½À¸³è25Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¾®ÁÒ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Ï¡Ö¤³¤ê¤óÀ±¤Î¤ê¤ó¤´¤â¤â¤«É±¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¥¥ã¥é¤Ç2000Ç¯Âå¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2ÅÙ¤ÎÎ¥º§¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Ï3»ù¤ÎÊì¿Æ¡£¤½¤·¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é23Ç¯¤«¤é¤ÏÇòÉ´¹ç½÷»ÒÂç³Ø¤Ë¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Æþ³Ø¼°Ä¾¸å¤Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£Æþ³Ø¼°Ä¾¸å¤ËÆ±¤¸³ØÉô¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¶µ¼¼¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¾®ÁÒ¤Ï¡Ö¤¼¤Ò¡È¤æ¤¦¤³¤ê¤ó¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¶µ¼¼¤ÏÀÅ¤Þ¤ê¤«¤¨¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¶ì¾Ð¡£Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¡¼¡ª¡×¤È¿´¶¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¸åÆü¡¢Í§¿Í¤«¤é¡Ö¡È¤æ¤¦¤³¤ê¤ó¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡È¤æ¤¦¤³¤ê¤ó¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ö¤¢¤ì¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤È³Ø¤Ó¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£