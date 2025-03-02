Æ£°æÁïÂÀ´ý²¦¤¬3Ï¢ÇÆ¡¡¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ»»27´ü¤ÇÃ«Àî½½¼·À¤Ì¾¿Í¤ËÊÂ¤Ö
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ´ý²¦¡Ê22¡Ë=Ì¾¿Í¡¦Îµ²¦¡¦²¦°Ì¡¦²¦ºÂ¡¦²¦¾¡¦´ýÀ»¤È¹ç¤ï¤»¼·´§=¤¬2Æü¡¢¿·³ã»Ô¤Ç»Ø¤µ¤ì¤¿Âè50´ü´ý²¦Àï¸ÞÈÖ¾¡ÉéÂè3¶É¤ÇÄ©Àï¼Ô¤ÎÁýÅÄ¹¯¹¨È¬ÃÊ¡Ê27¡Ë¤Ë¾¡¤Á¡¢¥·¥ê¡¼¥º3Ï¢¾¡¤Ç´ý²¦3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Æ£°æ¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀÄÌ»»27´ü¤È¤·¡¢Ã«Àî¹À»Ê½½¼·À¤Ì¾¿Í¡Ê62¡Ë¤ÈÊÂ¤ÖÎòÂå5°Ì¤Ë¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¶É¤Î¾¡Íø¤Ï¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç¤Î100¾¡ÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶É¸å¤ÎÆ£°æ¤Ï¡ÖÆâÍÆÅª¤ËºÝ¤É¤¤¾´ý¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼Â´¶¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤¿¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£50´üÌÜ¤Ç¤Î´ý²¦³ÍÆÀ¤Ë¡ÖÀáÌÜ¤ËËÉ±Ò¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÄ¹¤¯³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢Ã«Àî½½¼·À¤Ì¾¿Í¤ÈÊÂ¤ó¤ÀµÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤Î¿Í¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µÏ¿¤Î¾å¤ÇÊÂ¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¸÷±É¤Ê¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë½éÄ©Àï¤ÎÁýÅÄ¤Ï¡¢Ëè¶ÉÀÜÀï¤òÅ¸³«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤ËÇÔÂà¤È¤Ê¤ê¡ÖÃæ½ªÈ×¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ê·ÁÀª¤¬¡ËÎÉ¤¤¶ÉÌÌ¤Ç¤âÎÉ¤¯¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÎÏÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¢§¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀÄÌ»»´ü¿ôÎòÂå10·æ¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡¡?±©À¸Á±¼£¡Ê99´ü¡Ë
¡¡?Âç»³¹¯À²¡Ê80´ü¡Ë
¡¡?Ãæ¸¶¡¡À¿¡Ê64´ü¡Ë
¡¡?ÅÏÊÕ¡¡ÌÀ¡Ê31´ü¡Ë
¡¡?Ã«Àî¹À»Ê¡Ê27´ü¡Ë
¡¡?Æ£°æÁïÂÀ¡Ê27´ü¡Ë
¡¡?ÊÆÄ¹Ë®Íº¡Ê19´ü¡Ë
¡¡?º´Æ£¹¯¸÷¡Ê13´ü¡Ë
¡¡?¿¹Æâ½ÓÇ·¡Ê12´ü¡Ë
¡¡?ÌÚÂ¼µÁÍº¡Ê8´ü¡Ë
¡¡?²ÃÆ£°ìÆó»°¡Ê8´ü¡Ë¡ÊËÌÌî¿·ÂÀ¡Ë