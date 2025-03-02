¡ÖÂ¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤ë¾¡Íø¡×Ìø°æ»ÔÄ¹Áª¡¡5Áª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸½¿¦¡¦°æ¸¶·òÂÀÏº»á´î¤Ó¸ì¤ë
¸½¿¦¤È¿·¿Í¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦Ìø°æ»ÔÄ¹Áªµó¤Ï2Æü¡¢Åê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¸½¿¦¤Î°æ¸¶·òÂÀÏº¤µ¤ó¤¬5²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¿¦¤Î°æ¸¶·òÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢ÅÄÉÛ»ÜÄ®½Ð¿È¤Î50ºÐ¡£¹ñ²ñµÄ°÷Èë½ñ¤ò·Ð¤Æ2009Ç¯¤ÎÌø°æ»ÔÄ¹Áªµó¤Ë½ÐÇÏ¤·½éÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î»ÔÄ¹Áªµó¤Ë¤Ï¸µ¡¦»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤Î²¼Â¼ÂÀÏº¤µ¤ó42ºÐ¤¬Î©¸õÊä¡¢Á°²ó¡¢4Ç¯Á°¤ÈÆ±¤¸´é¿¨¤ì¤Ç¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°æ¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢Ê£¹ç¿Þ½ñ´Û¤ä±«¿å¥Ý¥ó¥×¾ì¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤ä»ÔÀ¯¤Î·ÑÂ³¤òÁÊ¤¨5²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5Áª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°æ¸¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤ÎÊý¡¹¤Î¤ªÎÏ¤Ë¤è¤ë¾¡Íø¡×¤Ê¤É¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ÎÄê³«É¼·ë²Ì
¡¦°æ¸¶·òÂÀÏº»á 8706É¼
¡¦²¼Â¼ÂÀÏº»á7449É¼
ÅêÉ¼Î¨¤Ï64.48¡ó¡£Á°²ó¤Î63.03¡ó¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£