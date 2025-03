ほっこりできる和スイーツ！ グルメライターおすすめのたい焼き＆今川焼10選

まだまだ肌寒い季節、温かいたい焼きや大判焼きを食べたくなりませんか? ちょっとした手土産としても喜ばれるので、いろんなあんを買ってみるのもいいですね。

1匹ずつ焼く“天然”と、何匹かを一気に焼く“養殖”などの種類があるたい焼き、大判焼きや回転焼きとも呼ばれる今川焼、店頭で焼いているのを見るとついつい食べたくなってしまいます。そんな和スイーツのおすすめ店を、グルメライターの武智新平さんが教えてくれました。

教えてくれる人

武智 新平

1970年生まれ。食雑誌をメインにフリーの編集&ライターとして活動中。食事では寿司、そば、カレー、洋食全般など、お酒は特に日本酒が好きで、仕事でもそれらを担当することが多い。一見でも心地よく、かつリーズナブルに楽しめる店を中心に紹介していきたい。

1. 小倉庵(経堂)

たいやき 200円 出典:Scuba-Proさん

武智さん

10匹ほどを一気に焼く“養殖”ながら、周囲の生地も残す羽根つきなこともあり、皮はパリッと香ばしく、北海道産小豆を使ったみずみずしく上品な甘さのあんが絶妙に絡む。つい2匹目にも手が出てしまうおいしさの人気店。たいていの場合、焼き立てが食べられるのも高ポイント(火傷にご注意)。ちなみに日替わり餡や玉(カスタード)、さらにたこ焼きもあり、これらも美味。

2. たつみや(下高井戸)

たいやき 170円 出典:su_taさん

<店舗情報>◆経堂 小倉庵 本店住所 : 東京都世田谷区経堂2-14-2TEL : 03-3439-0088

武智さん

駅から延びる商店街の先にある老舗のたい焼き屋さん。表面がパリッ、中がふんわり焼かれた生地には、ほっくりと炊き上げたあんこがたっぷり入り、食べ応えあり。あんこの販売も行っており、自宅でぜんざいなどを作りたい人もぜひ!

3. たい焼 写楽(浅草)

たい焼 230円 出典:カフェモカ男さん

<店舗情報>◆たつみや住所 : 東京都世田谷区赤堤5-31-1TEL : 03-3324-9175

武智さん

浅草観音裏のはずれにある、1匹ずつ鋳型で焼き上げる“天然”ものを提供。天然ものゆえ、薄く焦げ目もある香ばしい皮の中にしっかり甘めのあんがぎっしり。店頭でも食べられるが、パクパク頬張りつつ浅草散策が楽しい。近頃は海外の人にも評判のようで、焼き上がりを待つ観光客も多い。

4. 根津のたいやき(根津)

根津のたいやき 230円 出典:はるみちゃんさん

<店舗情報>◆たい焼 写楽住所 : 東京都台東区浅草3-9-10 キャピタルプラザ浅草1階TEL : 03-3873-3453

武智さん

不忍通り沿いにあり、いつも行列ができている人気店。天然ゆえのパリッとした生地とみずみずしく炊いた甘めのあんこからなるたい焼きはただただ「旨い」。冷めてもおいしいので、手土産や自宅で楽しみたい人にも食べてほしい。営業時間が短く、週末が休みなので要注意。

5. 芋甚(根津)

焼いている「昭和焼」(140円)を見ることができる 出典:ズッコのズさん

<店舗情報>◆根津のたいやき住所 : 東京都文京区根津1-23-9-104TEL : 03-3823-6277

武智さん

店は甘味処で、店頭でたい焼きではなく「昭和焼」なる大判焼きを購入できる。直径が小ぶりな大判焼きながら厚みがしっかりとあり、ふっくらと焼き上げられた生地の中にはあんがたっぷり。食べ応えあり。小倉アイスモナカもテイクアウトできる名物なので、春・秋・冬は昭和焼、夏はアイスと食べ分けるのもいい。

小倉アイスモナカ(140円) 出典:俊太朗さん

6. あずきや 安堂(調布)

今川焼き(うぐいすあん) 出典:えもやん★スイーツハンターさん

<店舗情報>◆芋甚住所 : 東京都文京区根津2-30-4TEL : 03-3821-5530

武智さん

北海道産の特選小豆を銅釜で炊き上げつつ砂糖と塩のみで味付け。その上品なあんがみっちり入った今川焼きを提供する。生地は香ばしさもありつつ、パンケーキのようにふっくらと焼き上げられていて、そのバランスが◎。あずきに加え、カスタード、白あん、うぐいすあん、さらに限定ものもあるので、選ぶ楽しみも。

7. たい焼き 慎之介(調布)

天然たい焼き(つぶあん) 300円 出典:たい焼き職人さん

<店舗情報>◆あずきや 安堂住所 : 東京都調布市布田1-36-10TEL : 非公開

武智さん

深大にぎわいの里1階にあるたい焼き屋さん。天然のたい焼きの中には北海道産小豆&徳島の和三盆で仕上げた上品な甘さのつぶあんがぎっしり。ちなみにパンと饅頭を掛け合わせた今川焼き風の「ぱんじゅう」も。気分で食べ分けてみては?

ぱんじゅう(つぶあん) 出典:koba79713さん

8. 江戸一たい焼き 鯛幸房 国領店(国領)

つぶあん 200円 出典:VMAX1700さん

<店舗情報>◆たい焼き 慎之介住所 : 東京都調布市深大寺元町1-11-1 深大にぎわいの里 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

武智さん

羽根つきのたい焼きを楽しめる。たっぷりのあんを楽しみながら、合間にザクザク香ばしい羽根を口休めとして味わえば、たちまち1匹をペロリ。つぶあん、しろあん、カスタードの他に、ラザニアミート&ウインナー&チーズの「ボーノ」もあり、お酒と味わいたい一品。夏季限定で冷たいたい焼きも登場。

9. 鹿の子(千歳船橋)

あんこ、クリーム 各170円 出典:えもやん★スイーツハンターさん

<店舗情報>◆江戸一たい焼き 鯛幸房 国領店住所 : 東京都調布市国領町2-5-15 コクティー B107TEL : 042-446-2202

武智さん

千歳船橋駅近くにある老舗。ぽってりと厚めで甘みを感じさせる生地に、ほっこり甘いあんがぎゅっと詰まったたい焼きは、どこか懐かしい味わい&食べ応え。手土産にしてもよいが、自身の甘いもの願望をしっかり満たしたいときに食べたい。

10. 鯛焼 舟ばし(狛江)

鯛焼(あずき) 出典:ランチ会好きさん

<店舗情報>◆鹿の子住所 : 東京都世田谷区桜丘2-29-7TEL : 03-3429-0263

武智さん

小田急線狛江駅に隣接するodakyu OXにある。特筆すべきは味の多彩さ。たい焼きにはあずき、白玉あずき、チョコ、あんクリーム、チーズ&クリームなどがそろい、その日の気分であれやこれやと選びたい。

<店舗情報>◆鯛焼 舟ばし住所 : 東京都狛江市元和泉1-2-1 odakyu OX狛江店 1FTEL : 03-3488-1811

※価格は税込です。

※最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:武智新平、食べログマガジン編集部

