¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û¾®ÇÈ¤¬¥ï¥ó¥À¡¼²¦¼Ô¤Î£Ó¡¦¥¥Ã¥É¤ËÄ©ÀïÉ½ÌÀ¡Ö£±£°Ç¯´Ö¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡Ä¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¶Ë°·³ÃÄ¡Ö£È¡¥£Á¡¥£Ô¡¥£Å¡¥¡Ê¥Ø¥¤¥È¡Ë¡×¤ËÂ°¤¹¤ë¾®ÇÈ¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¡¢¥ï¥ó¥À¡¼²¦¼Ô¤Î¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¤ËÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÇÈ¤Ï£²·î£²£´Æü¤Î±§ÅÔµÜÂç²ñ¤ÇÍùÆî¤ò²¼¤·½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥¥Ã¥É¤Î¸µ¤Ë°ÕÌ£¿¼¤Ë¸½¤ì¡Ö¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¤â¤½¤í¤½¤í¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡££²Æü¤Î£Ô£Ë£Ð¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£ÀéÍÕÂç²ñ¤Ç¤ÏÅáÍå¥Ê¥Ä¥³¡¢Î°°²Æ¤ÈÁÈ¤ß¡¢¥¥Ã¥É¡õÎëµ¨¤¹¤º¡õÅ·ºé¸÷Í³¤È·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÇÈ¤¬¾ì³°Àï¤ò¤Ü¤ÃÈ¯¤µ¤»¤ë¤È¡¢¥¥Ã¥É¤Î¥Þ¥¹¥¯¤Ë¼ê¤ò¤«¤±Ä©È¯¡£¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤âº¸ÏÓ¤Ë½¸Ãæ¹¶·â¤òÍá¤Ó¤»°µÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢£±£°Ê¬²á¤®¡¢¥¥Ã¥É¤Ë¥É¥é¥´¥ó¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¤«¤é¤Î¥×¥é¥ó¥Á¥ã¤ò¤¯¤é¤¤Ê¬ÃÇ¤µ¤ìÎôÀª¤Ë¡£ºÇ¸å¤ÏÎëµ¨¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤¿Î°°²Æ¤¬¥Æ¥¡¼¥é¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·è¤á¤é¤ì£³¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¾®ÇÈ¤¬¥¥Ã¥É¤ò½±·â¤·¡¢¥¹¥×¥ì¡¼¤òÊ®¼Í¡£¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤ò¤·¤¿¥¥Ã¥É¤Ë´é¤ò¶á¤Å¤±¡Ö¥¥Ã¥É¡ª¡¡¹õ¥¹¥×¥ì¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡©¡¡¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡Æ±´ü¤Î¥¥Ã¥É¤Ë¹õ¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ò¤¤ç¤¦¤Ê¥Þ¥Í¤ä¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¹â¾Ð¤¤¤·¡Ö¤¢¤È¤µ¡¢¤³¤Î´Ö¤ÎÆ±´ü¤ÎÍùÆî¤È¤Î¥Ù¥ë¥ÈÀï´¶Æ°¤·¤¿¡ª¡¡¤À¤«¤é¼¡¤ÏÆ±´ü¤Î»ä¤¬¤½¤Î¥ï¥ó¥À¡¼¤Î¥Ù¥ë¥È¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¡£»ä¤È¥¥Ã¥É¡¢¤³¤Î£±£°Ç¯´Ö¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¡×¤ÈÄ©ÀïÉ½ÌÀ¤·µî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊýÅª¤ËÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤µ¤ì¤¿¥¥Ã¥É¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¡©¡¡¤¢¤ó¤ÊÄ©ÀïÉ½ÌÀ¡ÄËÜÅö¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¿¿´°Åµ´¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢²¿¤ò¤·¤Ç¤«¤¹¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾®ÇÈ¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤¯¤ï¤¯¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£¾®ÇÈ¤Ë¤Ïº¨¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä©ÀïÉ½ÌÀ¼õ¤±¤Þ¤¹¡ª¡¡¤½¤Îº¨¤ß¤òÀ²¤é¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¼õÂú¡£²¦ºÂÀï¤¬·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£